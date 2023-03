Rocsana Marcu se împarte între mai multe job-uri în Londra. Cum a ajuns vedeta să ajute studenții români, de când s-a retras din televiziune: ”Eu nu am mai auzit undeva în lumea asta să fie atât de tare sprijiniți”

In articol:

Rocsana Marcu a lăsat România și televiziunea în urmă și a luat calea străinătății. De ani buni trăiește în Londra, acolo unde deja și-a format un nume și nu doar în lumea artistică.

Odată cu mutarea peste hotare, Rocsana Marcu s-a și reprofilat, fiind acum agent imobiliar, vânzând locuințe de milioane de lire sterline, iar lista job-urilor pe care le face poate continua.

Rocsana Marcu se împarte între mai multe job-uri în Londra [Sursa foto: Facebook]

Rocsana Marcu a devenit o femeie de afaceri în Londra

Și spunem asta pentru că, pe lângă postul de agent imobiliar, Rocsana organizează și evenimente, unde aduce mulți artiști români, cântă chiar și ea în cadrul unora și, mai nou, recrutează studenți pentru facultățile din Anglia.

Și asta pentru că a decis să nu renunțe la firma pe care o avea deja și în România. După ce și-a obținut autorizația necesară, Rocsana Marcu a venit în ajutorul românilor dornici să-și schimbe viața.

“Am mai multe joburi aici, în Anglia, nu pot să stau locului, trebuie să fac mereu câte ceva! Sunt agent de real estate, fac evenimente și recrutez studenți. Este al doilea business al meu pe care îl am în Anglia! Recrutez studenți pentru că eu am avut firmă de recrutare în România, unde recrutăm în mare parte filipineze. Când m-am mutat aici, în afară de real estate – imobiliare, am ținut foarte mult să continui cu firma de recrutare pentru că aici poți face așa ceva dacă ai un atestat în recrutare, dacă ai experiență. Așa că eu am zis că îmi încarc certificatul pe site-ul guvernului, când mi-am înființat firma, să le arăt că am toate aprobările necesare, că poate mă autorizează să recrutez studenți ”, a povestit Rocsana Marcu, conform Click.

Vedeta spune că acum ajută studenți din România, Italia, Grecia, Spania, dar pe primul loc fiind tinerii de la noi din țară.

Mulți sunt dornici să studieze în Londra pentru că acolo statul îi ajută foarte mult din punct de vedere financiar, iar ea, prin firma pe care o are, le facilitează intrarea la universități de top, unde învață drept, business management, health and social care, marketing, PR și multe alte domenii.

“Am semnat contracte cu cele mai mari universități din Anglia, de peste tot, nu chiar în toate orașele, că nu pot să mă extind atât de tare într-un timp atât de scurt. În schimb, lucrez cu universități mari din Londra, din Manchester, din Birmingham, din Luton și mai am încă vreo 3-4 cu care am semnat recent și recrutez studenți care știu bine limba engleză, au diplomă de bacalaureat sau dacă nu au se pot înscrie la facultăți și pe bază de work experience. Trebuie să aibă un CV foarte bine pus la punct și chiar experiență în muncă, altfel nu sunt acceptați la facultăți. Recrutez pentru diferite domenii, recrutez pentru facultățile de drept, recrutez pentru business management, pentru health and social care, recrutez pentru marketing, PR, mai am AI -inteligență artificială. Am foarte multe domenii pentru care recrutez studenți. Și o fac efectiv pentru universități și mare parte dintre ei chiar sunt români. 80% sunt români, restul mai sunt și greci, italieni, spanioli. Românii sunt cei care se înscriu, sunt pe primul loc. Și partea bună a lucrurilor este că aici guvernul te ajută foarte tare pentru că îți acordă niște bani, cu împrumut, dar tu, ca student vei da banii aceia înapoi numai dacă vei depăși un salariu de 27.000 de lire aproximativ vei da numai 9% din suma care depășește…”, a mai povestit fosta vedetă de televiziune.

Bruneta își completează declarațiile și dezvăluie motivul pentru care tot mai mulți tineri din România aleg să muncească, dar mai ales să studieze în noua sa țară de suflet.

Acolo, spune vedeta, tinerii, pentru că studiază, primesc zeci de mii de lire sterline pe an, ceea ce, cel puțin pentru ea, este un lucru unic, căci nu știe ca vreun alt stat să îi ajute atât de mult pe cei aflați la început de drum în viață. Aceștia fiind obligați să înapoieze ajutorul în bani doar în anumite condiții și doar într-un anumit procent.

“Legat de bani, în mare parte mulți se înscriu la facultate ca să aibă o diplomă și să termine o facultate și în același timp sunt și foarte încurajați de faptul că îi susține guvernul și își permit în felul acesta să se întrețină pe perioada facultății pentru că se dau bani destui de mulți. Adică pentru o mamă cu copii se pot da bani de întreținere în jur de 15.000 de lire pe an în 3 tranșe, deci cam 5.000 într-o tranșă, plus aproape 10.000 lire banii pe facultate. Asta înseamnă că vreo 25.000 lire primești de la guvern pe an. Dacă studiezi 4 ani, primești 100.000 lire, deci nu cred că mai face vreun guvern așa ceva pentru studenți. Eu nu am mai auzit undeva în lumea asta să fie atât de tare sprijiniți studenții”, am ai completat Rocsana Marcu.