Romina, reacție acidă după eliminarea Mellinei de la Survivor România: ”Am spus că Dumnezeu există și nu doarme”

Romina, fostă colegă de echipă cu Mellina, a transmis un mesaj acid la adresa ”furnicuței”, care a fost eliminată de la Survivor România 2021, duminică seara. De nenumărate ori, Romina și-a spus părerea, nu tocmai bună, despre Mellina. Acum, după ce războinica a fost eliminată din competiția fenomen de la Kanal D, Romina a simțit nevoia să intervină.

Astfel, fosta concurentă de la Survivor spune că Mellina a dorit-o afară din concurs, iar după ce Romina a plecat din Dominicană, ”furnicuța” ar fi vorbit urât despre ea. Acum, Romina spune că pentru fiecare există karma.

” Ai vrut să plec din concurs, iar după ce am plecat ai vorbit urât despre mine. Am spus că Dumnezeu există și nu doarme. Karma există pentru fiecare”, este mesajul acid postat de Romina, pe contul ei de Instagram.

Romina, dezvăluiri bombă despre Mellina

Romina, fosta războinică de la Survivor România 2021, a făcut declarații, în exclusivitate pentru Ștafeta Mixtă, despre Mellina, fosta ei colegă de echipă. Fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D a spus că Mellina lua mereu din mâncarea altora, fără să spună.

Romina a povestit unul dintre episoadele care au deranjat-o, spunând că Mellina ar fi mâncat de la oricine.

” Înainte de Consiliu eram in camp și ceilalti aveau ceva treburi si eram eu cu Andrei și m-a intrebat pe cine as vota dacă as fi favorită. I-am spus că aș fi votat Starlin, deși aveam în gand și Mellina sau Sorin. Dar mai mult mergeam pe Starlin sau Mellina. El mi-a spus că dacă ar iesi favorit ar vota-o pe Mellina pentru că este „falsă și fomistă”. Fomistă pentru că, așa cum am și spus, îi era foame mereu, ar fi mancat de la oricine. Am fost cu ea in pădure și am cules crabi si eu am mâncat doar doi și ea a mancat crabii fără să spună.

Fiecare își gătea separat și eu nu vedeam că a gătit. Am gasit mulți si i-am pus la comun. Mi s-a parut lipsa de bun simt, putea sa ma intrebe daca mai mananc si eu din ei. Apoi, zilele următoare, m-am dus doar cu Sindy…”.

