Rona Hartner rupe tăcerea! Ce nu i-a plăcut niciodată la Herve Camilleri: „Avea aceleași defecte ca și mine”

Rona Hartner și Herve Camilleri au decis să divorțeze din cauza neînțelegerilor care nu mai puteau fi rezolvate. Se pare că lucrurie în relația lor nu era tocmai lapte și miere, iar certurile erau la ordinea zilei. Pandemia de coronavirus nu a făcut decât să amplifice aceste neînțelegeri, iar în momentul în care au fost siliți să locuiască numai în casă, totul s-a stricat complet.

Rona Hartner: „Parcă era oglinda mea!”

Artista a vorbit pentru prima dată și care a fost cel mai mare defect al fostului ei partener de viață. Iată ce nu i-a plăcut niciodată la Herve.

Vedeta nu a suportat nicio secundă faptul că ambii aveau același defect. Artista spune că nu de puțin ori își pierdea credința, același lucru i se întâmpla și ei, iar ambii își reproșau cam aceleași lucruri. După separare, ea spune că a primit semne de la divinitate în care era atenționată că trebuie să aibă mai multa grijă de ea.

„Nu mi-a plăcut la el faptul că avea aceleași defecte ca și mine. Parcă era oglinda mea! Tot ce îi reproșez lui îmi reproșez eu mie de multe ori. De exemplu, nu îmi plăcea că uneori nu avea credință. Și mie mi se mai întâmplă acest lucru și mă supăr pe mine. După separare am primit niște semne de la Dumnezeu că trebuie să am mai multă grijă de mine de acum înainte”, a declarat Rona Hartner pentru Impact.ro.

Când va semna actele de divorț

Deși a anunțat încă de acum luni bună că divorțează, acest lucru nu s-a cocretizat nici până acum. Rona Hartner sune că a primit în cele din urmă actele și la începutul lunii septembrie le va și semna. Au avut și timp să se găndească dacă asta este ceea ce își doresc, iar lucrurile sunt clare.

Ei doi nu mai pot ajunge la un numitor comun și nu mai pot avea vreodată vreo relație, însă au rămas buni prieteni.

„Am primit actul de divorț însă mi s-au mai dat încă 15 zile să mă mai gândesc. Probabil au considerat că cele 30 de zile nu îmi sunt suficiente.

La începutul lunii septembrie urmează să semnez actele. Am avut o perioadă de cerut iertare și tot așa. Concluzia este fermă și anume că nu ne mai putem înțelege. Însă, dacă aș avea vreo problemă și m-ar putea ajuta, aș apela la el, am rămas prieteni.

El acum are un an foarte greu, trebuie să facă un an sabatic, așa este la catolici. La prima căsătorie nu a făcut acel an sabatic și a greșit foarte mult”, a mai spus Rona pentru aceeași sursă.