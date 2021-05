Rona Hartner suferă după despărțirea de Herve Camilleri. Artista nu mai vrea să se căsătorească niciodată: "Nu vreau să retrăiesc acele momente"

In articol:

Herve Camilleri și Rona Hartner s-au căsătorit în urmă cu aproximativ un an și jumătate. La momentul respectiv, totul părea desprins din filme, se iubeau extrem de mult și și-au jurat iubire până la sfârșitul vieții. Însă, lucrurile s-au schimbat pe parcurs.

Astfel, după mai multe neînțelegeri, cei doi artiști au decis să divorțeze.

Rona se pare că nu mai locuiește cu fostul ei partener de mai bine de două luni și i-a fost extrem de greu să dea vestea. Ba chiar mai mult, extrem de emoționată, aceasta a declarat faptul că nu-și mai dorește să se căsătorească niciodată.

„Nu am vrut să vorbesc 2 luni de zile despre divorț, pentru că nu vreau să retrăiesc acele momente. Eu de la 18 ani vreau să îmi fac o familie și se pare că nu îmi iese. Nu vreau să dau detalii despre despărțirea de Herve pentru că sunt dureroase și vreau să cred că ce ne-a dus la divorț face parte din trecut și sunt greșeli ale copilăriei. Știi, noi, artiștii, suntem copii până la 120 de ani.

Cred că nu mai căsătoresc niciodată că nu îmi iese. O să fiu luptătoare pentru credință, căci asta mă definește. Am deja un val de cereri de căsătorie online. Oameni buni, nici nu am divorțat, joi divorțez!”, a declarat Rona Hartner, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Motivul pentru care Rona Hartner și Herve Camilleri s-au despărțit

Cu toate că nu a vrut să ofere motivul exact pentru care au decis să spună stop relației, Rona a dat de înțeles că lucrurile nu au mers între ei, încă de la început.

Au existat tot felul de discuții, care au dus la un sfârșit trist.

„Vreau să rămână pentru mine Herve, nu să însemne tot ceea ce a greșit. Despărțirea asta a stricat și proiectul la care am lucrat împreună, am pierdut anul trecut 25 de concerte live și am făcut 60 online. Amândoi am zis că nu lăsăm ca barca noastră să fie distrusă. Dar am ajuns la liman și ne-am dat seama că proiectul de viață era praf. Nu știu cine a fost de vină, e clar că am fost amândoi. La începutul unei relații, când sunt lucruri care nu merg, ele trebuie băgate în seama și rezolvate. Pentru că nu dispar, pot să se amplifice și să distrugă tot.

Nu a fost să fie. Încerc să nu mă gândesc la trecut, Isus este cu mine și nu am voie față de copilul meu să cad în depresie. Asta a fost!”, a mai declarat Rona