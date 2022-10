Roxana Blenche a dat totul din casă! A făcut primele declarații despre sarcină: „Fizic mă simt oribil. Sunt una dintre ghinionistele alea”

In articol:

Roxana Blenche a ajuns să fie iubită și îndrăgită de o mulțime de români și, odată cu participarea sa în cadrul unui cunoscut show culinar, tânăra a atras de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Nu de mult, Roxana Blenche le-a făcut o surpriză de proporții fanilor, spunându-le că este însărcinata cu primul ei copil.

Ei bine, acum, tânăra a venit și cu primele declarații despre sarcină, aceasta deschizându-și sufletul în fața admiratori ei și oferind o serie de detalii despre starea sa din ultima perioadă.

În acest sens, prezentatoarea TV a mărturisit că fizic se simte rău, căci are foarte multe stări care o fac să nu se simtă bine.

”Fizic mă simt oribil. Am avut stări de rău, sunt una dintre ghinionistele alea și sunt în continuare, vomit foarte des, chiar mi-e super rău, am avut și câteva zile când am fost la spital să-mi facă perfuzii că nu puteam să mănânc absolut nimic. Având în vedere că lucrez și în bucătărie, cred că asta e cea mai mare tragedie, dar în schimb suntem super fericiți și aia e, orice lucru minunat are și un sacrificiu, iar la mine asta e acum, mâncarea”, a transmis Roxana Blenche,

Roxana Blenche a dezvăluit numele bebelușului

Roxana Blenche susține că ea și iubitul ei și-au dorit tare mult să devină părinți, iar atunci când au aflat că vor avea primul copil, au fost foarte fericiți. De asemenea, în familia celor doi deja au început pariurile privind sexul bebelușului, însă până în acest moment, Roxana Blenche și iubitul ei nu au aflat cu exactitate dacă vor fi părinți de fetiță sau de băiețel.

”Sunt în trei luni, sunt încă la început. Medicul spune că până la trei-patru luni sunt stările de rău și după gata, abia aștept, număr orele. Ne-am dorit foarte mult să devenim părinți, a fost totul planificat. Cum i-am dat vestea? Păi a fost și el de față, a aflat singur vestea. Ne-am dorit, oarecum era de așteptat, nu a fost ceva ce să ne ia prin surprindere, cum se întâmplă la alte cupluri. Ne-am dorit, am vrut să se întâmple, am fost super fericiți. După în familia au început pariurile, ce o să fie, fetiță sau băiat, cred că asta e de fapt cel mai amuzant: <<Roxana, pe tine te văd mamă de băiat, Cătălin, pe tine te văd tată de fată”>>, a mai spus Roxana Blenche, pentru aceeași sursă.

Roxana Blenche nu s-a dat înlături să dezvăluie numele primului ei copil. Ei bine, dacă va fi o fetiță, tânăra și iubitul ei s-au gândit la Olivia, iar în cazul în care va fi băiețel, pe micuț îl va chema Darco sau Ivan.

Tânăra a mai precizat că este însărcinată în trei luni, iar aceasta urmează să nască în luna aprilie a anului viitor.

”Ne-am gândit și la nume, dacă e fetiță o va chema Olivia Bucur, iar dacă e băiețel încă suntem indecisi, Darco sau Ivan. Cred că voi naște aproximativ de ziua mea, prin aprilie”, mai spune vedeta.

Roxana Blenche și iubitul ei [Sursa foto: Instagram]