Roxana de la Puterea dragostei, dezvăluiri șocante despre Daiana

In articol:

Roxana, fosta concurentă de la Puterea dragostei , a făcut dezvăluiri neașteptate despre Daiana. Ea susține că actuala concurentă din emisiune minte o țară întreagă despre adevăratul motiv pentru care este cu Gabriel. Daiana a fost acuzată de Berna că este într-o relație doar pentru bani și să rămână în emisiune.

, s-a apărat Daiana.

În continuare, bruneta spune că Berna a fost influențată de Roxana: „Roxana are ciudă pe mine și i-a băgat lui Berna anumite lucuri în cap. I-a zis că stau cu Gabi pentru bani, nu pentru că-l iubesc”.

Citeste si: Scandal de amploare în Suceava! Preşedintele Consiliului Judeţean, testat cu prioritate pentru coronavirus

Citeste si: Coronavirus în Italia - Mai puţin de 90.000 de persoane sunt în prezent depistate pozitiv. Lombardia înregistrează jumătate dintre noile cazuri

Citeste si: Vești bune pentru români! Un tomograf care depistează pe loc infectații cu COVID-19 a ajuns în București

Cum a reacționat Roxana, după acuzațiile Daianei

Roxana a reacționat după ce a auzit declarațiile Daianei. Ea a adus acuzații grave la adresa concurentei.

„Ți am zis sa te legi de unu ca sa rămâi in casa sa vedem dacă chiar faci și eu ți l am recomandat pe Gaby și l ai ales și l ai mintit și l minți pe om și azi 😂Deci tot eu😂Apoi strigai in gura mare ca Dl Gaby nu este bun de nimic, nici măcar la pat😂Mi ai spus ca îți da bani ca n ai haine, ca de... ai venit cu o geanta cu 3 izmene. Eu niciodataaa nu am cum sa fiu ciudoasă sau geloasa pe o fata pe care eu am ajutat o sa rămână acolo și tine cont de ceva: am stat 2 sezoane acolo pe propriile mele puteri iar eu am ales sa plec de una singura 😂Pentru ca eu mi am dorit asta. Nu tin cu dinții de un pat ca și tine😂pentru niște bani și pentru a ma vedea lumea la Tv😂In locul tau as recunoaște acum ce cersești acolo, sincer ca ai ajuns prea departe cu minciunile”, a scris Roxana pe pagina ei de Facebook.

Fosta concurentă a mai făcut o mărturisire gravă. Ea spune că Daiana vorbește cu mai mulți băieți, iar Gabi nu este conștient de acest lucru.

„In locul tau as recunoaște acum ce cersești acolo, sincer ca ai ajuns prea departe cu minciunile😂Apropo Dl Gaby😂acel Vicenzo radea de ea încontinuu și saraca nu se prindea😂😂😂Vorbea in fiecare seara cu el cel puțin o ora și ea tot nu și dădea seama ca el radea de ea😂iar tu o pupai știi tu unde și nici nu făceai cum trebuia😂Tu probabil ești impreuna cu ea, dar ea este și cu alții. Imi pare rău pentru tine😂”, a adăugat Roxana. (Citeste si: Scandal monstru la hotel! Roxana şi Turcu s-ar fi bătut şi ar fi intervenit Poliţia!)