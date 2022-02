Roxana Ciuhulescu a fost hărțuită de un fotbalist! Vedeta, detalii uluitoare: „Mă suna și ziua și noaptea”

In articol:

Fosta sportivă a trecut printr-o perioadă destul de complicată, în urmă cu mai mulți ani, atunci când prezenta o emisiune despre mașini. La vremea respectivă, Roxana Ciuhulescu a mărturisit că era curtată de foarte mulți domni, însă vedeta nu dădea curs în niciun fel avansurilor acestora.

Cu toate acestea, un nume mare din fotbalul românesc i-a făcut numeroase avansuri Roxanei Ciuhulescu, o suna frecvent și Roxana Ciuhulescu nu reușea în niciun fel să scape de bărbatul respectiv, așa că l-a înregistrat și l-a amenințat, doar pentru a o lăsa în pace.

Roxana Ciuhulescu: „Am fost curtată de oameni din fotbal”

Cu mulți ani în urmă, Roxana Ciuhulescu a fost handbalistă în lotul național, iar apoi, vedeta a urmat calea televiziunii la maturitate, însă munca de prezentatoare TV a fost destul de solicitantă pentru fosta sportivă. Vedeta a prezentat mai bine de 13 ani o emisiune de mașini, iar în perioada respectivă a avut contact cu foarte mulți bărbați, printre care nume grele din fotbal, dar și alte domenii.

Astfel, Roxana Ciuhulescu a dezvăluit că a fost curtată de foarte mulți bărbați din fotbal, însă în special de un atrenor, care nu prea i-a dat

pace o vreme, vedeta povestind cu lux de amănunte ce s-a întâmplat, de fapt, fără a oferi prea multe detalii despre acesta.

„Am filmat cu fotbaliști, antrenori, oameni din lumea fotbalului. Am filmat cu multă lume. Am fost curtată de oameni din fotbal, nu neapărat fotbaliști. A fost un singur antrenor, căruia, bineînțeles, nu am să-i dezvălui numele”, a dezvăluit Roxana Ciuhulescu, potrivit Gsp.ro.

Roxana Ciuhulescu [Sursa foto: Instagram]

Cum a scăpat vedeta de insistențele bărbatului

Roxana Ciuhulescu a povestit câte ceva din perioada în care a fost hărțuită de celebrul antrenor. Vedeta a dezvăluit că acesta era extrem insistent și chiar o suna frecvent, ziua și noaptea, iar din acest motiv, fosta prezentatoare TV a decis să-l înregistreze, urmând ca apoi să-l amenințe că va trimite totul către presă.

Ei bine, atunci bărbatul a încetat să o mai caute. Roxana Ciuhulescu a mai precizat că respectivul antrenor era chiar iubitul unei prietene de-a ei, motiv pentru care situația a fost și mai jenantă, potrivit declarațiilor fostei prezentatoare TV.

„A fost extrem de insistent și de obraznic. La un moment dat, l-am înregistrat și amenințat că, dacă nu va înceta, o să dau înregistrarea. S-a făcut liniște și m-a lăsat în pace. Mă suna și ziua și noaptea. Era o perioadă în care eram singură, o fi profitat de asta. A fost un mare jucător și este un mare antrenor acum. Una dintre prietenele mele era iubita lui atunci, asta a fost situația cea mai jenantă. Obrăznicie. În momentul în care l-am înregistrat s-a potolit”, a mai spus fosta prezentatoare tv.