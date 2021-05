Roxana Ghiță a spus adevărul. Cu cine ar vrea să aibă o aventură de-o noapte de la Survivor România

In articol:

Roxana Ghiță și Jador au fost invitați, vineri, în platoul emisiunii Teo Show. Cei doi concurenți au fost supuși unei probe, în care le erau oferite două variante- să spună adevărul sau să mănânce anumite lucruri mai puțin plăcute.

Roxana Ghiță, aventură de-o noapte cu Andrei

Zis și făcut, așa că foștii concurenți de la Survivor România au început să recunoască încet-încet anumite intimități.

Una dintre întrebări suna în acest mod- Cu care dintre concurente/ concurenți ai fi vrut sau îți dorești încă să ai o aventură de o noapte?. La auzul acestei întrebări, Jador a izbucnit, cel mai probabil știind ce urma să zica fosta colegă de la Survivor România.

Citeste si: Veste uriașă pentru Jador, după întoarcerea de la Survivor! Faimosul, așteptat la maternitate peste câteva luni! Se mărește familia! Dezvăluiri exclusive

Roxana Ghiță a venit imediat cu răspunsul, fără stea prea mult timp pe gânduri, și a recunoscut că și-ar fi dorit să aibă o aventură cu Andrei: "Mi-aș dori o aventură de-o noapte cu Andrei!"

Citeste si: Când scăpăm de purtarea măștii în spațiile deschise. Iată ce spune ministrul Sănătății- bzi.ro

Jador, însă, a preferat să nu dea un răspuns la întrebarea aceasta și a zis următoarele: "Este normal ca fata asta să își dorească o aventură cu el. Eu nu mi-aș dori nicio aventură, sunt un băiat foarte serios...Am văzut fetele alea nespălate patru luni, cum ai vrea să am o aventură?!"

Jador și Roxana Ghiță[Sursa foto: Captură YouTube]

Jador ar săruta-o pe Roxana Nemeș

Cu toatea aceasta, când au fost întrebați- Pe care dintre concurenți/ concurente ai fi vrut să o săruți/ să-l săruți, dacă nu ați fi fost filmați în permanență?!, cei doi au dat un răspuns total neașteptat.

Roxana Ghiță- Pe Andrei..

Citeste si: Cucu, noul concurent de la Survivor România, dezvăluiri înainte de plecarea în Republica Dominicană: „Zanni mi se pare...”/ EXCLUSIV

Jador- Pe toate! Nu chiar toate, dar câteva...Frumușică era...Toate sunt frumoase...Nu, că are gagiu și nu am voie să zic asta...Nemeș, da..Nu, că are iubit!