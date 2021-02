Roxana Nemeș, tradată de Elena Marin la Survivor România. Cântăreața îi avertiează pe Faimoși: „Aveți grijă cine bagă vorbe!” Elena Marin: „E un joc și ar trebui să...”

In articol:

Primul consiliul de nominalizare din această săptămână arată care sunt relațiile reale între Faimoși la Survivor România. Roxana Nemeș a izbucnic la adresa Elenei Marin, după ce dansatoarea a propus-o spre eliminare, pentru a doua oară de la debutul competiției.

Roxana Nemeș, tradată de Elena Marin la Survivor România

Roxana Nemeș a văzut în Elena Marin o prietenă, iar cele două s-au înțeles bine de la începutul competiției Survvior România. Totuși, în urma ultimelor nominalizări făcute de Faimoși, artista a tras concluzia că cea pe care o considera o persoană apropiată în jungla Dominicană nu este de încredere.

Elena Marin la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Jador, probleme grave de sănătate la Survivor România. Medicul i-a interzis să intre pe traseu: „Corpul meu mă lasă...”

Cele două s-au votat reciproc, iar Roxana Nemeș a încercat să-și justifice nominalizarea, după ce a fost acuzată de Cătălin Moroșanu că gestul făcut a fost din răzbunare. Cântăreața susține că a ajutat-o mereu pe Elena Marin pe parcusul concursului, iar ea a continuat să o propună pentru eliminare.

Roxana Nemeș: Eu doar vă spun, că o să plec, aveți grijă cine bagă vorbe între și..

Elena: Cine bagă vorbe?

Roxana Nemeș: Eu am votat-o pe Elena

Elena: Ok.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Moroșanu: Te-ai răzbunat pe ea.

Roxana Nemeș: Mi se pare un om..Eu nu sunt un om răzbunător, dar nu-mi plac oamenii, nu e vorba de asumare, cât oamenii pe care nu te poți baza și oamenii care spun una și fac alta. Iar eu, poate singurul om de la care, din pacate, aveam așteptări, era Elena, de la începutul concursului.

Așa am cosiderat eu, că m-am apropiat de ea și e un om drag. Cum am sărit de multe ori în apărare, cum i-am dat niște sfaturi bune, cred eu, și este a doua oară când mă nominalizează. Așa am simțit să fac, cum și tu ai simțit să mă nominalizezi, fără să înțeleg de ce.

Citeste si: Motivul pentru care Roxana Ghiță a venit la Survivor România cu inima frântă! A rămas fără iubit iar băiatul s-a cuplat cu o altă fată

Elena: De fiecare dată ți-am spus și când m-ai întrebat, am fost asumată și ți-am spus că o să te votez pe tine și n-ai stat să mă asculți o secundă. Ba mai mult, m-ai acuzat că aș avea vreun interes la Majda. De parca mi-a dat mie Majda vreodată ceva. Să nu uităm de conflictele, când la fel nu mă ascultai. Relația pe care noi am avut-o, dacă vrei să avem o relație și după competiție..

Roxana Nemeș: Dacă vreau? Mulțumesc, că mi-a ajuns! Mi-ai demonstrat de la început, din a doua săptămână de competiție

Elena: E un joc și ar trebui să știi!

Roxana Nemeș: Așa e, e un joc!

Roxana Nemeș, propusă pentru eliminare la Survivor România

Roxana Nemeș este nominalizată de Faimoși pentru eliminare. Cântăreața ajunge încă o dată la votul publicului Survivor România și speră că nu ea va fi cea care părăsește competiția.

Citeste si: Simona Hapciuc de la Survivor România, dezvăluiri despre foștii colegi de la Faimoși! Cine este cel mai fals din echipă?

Faimoasa susține că va fi propusă de colegii săi cu fiecare ocazie, până o vor elimina din cursa pentru Marele Premiu. Totuși, Roxana Nemeș nu este pregătită să renunțe la luptă și spune că vrea să rămână în competiție cât mai mult cu putință.

„Mă așteptăm, cum am spus e o tradiție deja. Mă nominalizează până mă elimină. Vreau să mulțumesc publicului pentru că îmi este alături și m-au votat să rămân în continuare și să-mi urmez visul, că acum e unul dintre visurile mele. Îmi demonstrez în fiecare zi că pot lupta mai mult și am motivație, de câte ori mă trezesc, numai eu știu cât lupt cu mine.

Roxana Nemeș, tradată de Elena Marin la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Marius Crăciun a băgat spaima în Jador la Survivor România. Faimosul face un pas în spate în confruntările directe cu Războinicul: „Dacă e bun omul...”

De câte ori trec printr- o nominalizare mi-e mai dor de casă și aș fugi instant. Cu toate astea, nu știu cum, de unde îmi iau puterea, Dumnezeu mă ascultă și mereu m-a făcut mai puternică de cât ori mi-a fost lumea împotrivă, întodeauna îmi dădea puterea să lupt în continuare. Asta îmi demonstrează că sunt un om extrem de puternic”, a declarat Roxana Nemeș.