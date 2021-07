Roxana Vancea, decizie radicală pe Instagram! Cine o urmărește pe viitoarea mămică pe social media?

Roxana Vancea a făcut curățenie pe contul ei de Instagram [Sursa foto: Facebook] 17:55, iul 6, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Roxana Vancea este una dintre cele mai sexy femei din showbiz-ul autohton. Vedeta este cunoscută pentru aparițile incendiare, dar și pentru fotografiile care încing spiritele pe social media.

Fosta asistentă tv i-a lăsat muți de uimire pe urmăritorii ei, atunci când aceasta a ales să își șteargă mai multe poze provocatoare de pe contul de Instagram. Fanii Roxanei Vancea au rămas dezamăgiți, căci nu o vor mai putea admira pe focoasa brunetă așa cum erau obișnuiți.

Motivul pentru care Roxana Vancea a ales să elimine anumite poze de pe contul său de Instagram nu ar fi statutul de femeie măritată sau de viitoare mămică, așa cum mulți ar fi tentați să creadă.

Citeste si: Roxana Vancea, declarații sincere despre viața de familie! "Nu mi-a fost greu să mă adaptez..."

Vedeta a decis că nu mai vrea să pozeze în ipostaze sexy și că își dorește cu adevărat o schimbare în ceea ce privește viața personală.

Adevăratul motiv pentru care Roxana Vancea a făcut curățenie pe contul de Instagram

Vedeta tv s-a căsătorit în mare secret la sfârșitul anului 2019 cu Dragoș Paiu. Nunta a fost făcută în mare secret, doar cu apropiații cuplului. Relația dintre Roxana Vancea și Dragoș Paiu este una extrem de frumoasă, presărată cu clipe romantice, pe care Roxana Vancea le împărtășește și cu internauții. De curând, cei doi au anunțat că vor avea împreună un băiețel.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Deși nu au fost puțini cei care au crezut că soțul Roxanei Vancea și-a dorit ca pozele sexy ale frumoasei brunete să fie șterse, se pare că nu acesta este adevăratul motiv.

Dragoș Paiu, partenerul vedetei, mai are un băiețel, Milan, dintr-o relație anterioară. Roxana Vancea îl adoră pe cel mic și petrec împreună foarte mult timp.

Vedeta a fost prezentă în prima zi de grădiniță a lui Milan, oferindu-i încredere în noua etapă.

De atunci, se pare că mai multe mămici ale colegilor lui Milan, dar și educatoare ale grădiniței au început să o urmărească pe Roxana Vancea pe Instagram.

Citeste si: Roxana Vancea este de nerecunoscut! Vedeta a slăbit extrem de mult: „În general gătesc de dietă”

Astfel, viitoarea mămică și-a dorit ca pozele în care se află în ipostaze mai indecente să fie șterse.

“ Am şters pozele în care apărea altcineva, care evident nu mai făcea parte din viața mea şi câteva poze mai „obraznice” să zic aşa, în costum de baie sau lenjerie, dar asta nu din cauza lui (n.r. Dragoș), ci atunci când l-am înscris pe Milan la grădiniță şi eram urmarită pe Instagram sau Facebook de alte mămici sau educatoare. ” a mărturisit vedeta.

Ce restricții are Roxana Vancea în sarcină?

Roxana Vancea trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei și se pregătește să aducă pe lume un băiețel. Frumoasa brunetă este extrem de fericită pentru că Milan va avea un frățior cu care să se joace.

Totuși, Roxana Vancea are și câteva restricții în această perioadă în care trebuie să se protejeze atât pe ea, cât și pe bebelușul din burtică. Fosta asistentă tv nu are voie să facă multă mișcare, dar încearcă să mănânce cât mai sănătos.

„ L-am pus pe Milan să anunțe, dar nimeni nu înțelegea. Așa i-am anunțat, dar, oricum, se așteptau pentru că noi ne gândeam la treaba asta. L-am întrebat înainte pe Milan pentru a vedea dacă vrea o surioară sau un frățior.(...)Nu am voie să fac foarte multă mișcare. Încerc să mănânc cât mai sănătos, acum nu mai mănânc dulciuri, mănânc fructe.(...)Am luat 800 de grame. (…) Mi-a fost rău două săptămâni, în rest nu am avut nimic, nu am simțit nimic .” a declarat Roxana Vancea într-o emisiune tv.