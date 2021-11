Roxana Vancea, prima fotografie cu chipul băiețelului său. Micuțul seamănă leit cu soțul vedetei

In articol:

Roxana Vancea trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, de când a devenit mamă. Vedeta este în culmea fericirii pentru că a reușit să-și întemeieze familia mult visată alături de Dragoș. Recent, proaspăt externată din maternitate, fosta asistentă TV a ținut să le arate celor care o urmăresc și prima fotografie cu bebelușul, care seamănă leit

cu soțul ei.

Roxana Vancea, prima fotografie cu chipul bebelușului

Roxana Vancea și soțul ei au trecut prin emoții de nedescris, de când fiul lor a venit pe lume. Micuțul a fost așteptat cu nerăbdare de toată familia, dar mai ales de Milan, băiețelul lui Dragoș, care s-a bucurat enorm atunci când a aflat că va mai avea un frățior. În urmă cu puțin timp, vedeta a publicat și prima fotografie cu chipul nou-născutului.

Prima fotografie cu fiul Roxanei Vancea, alături de tatăl lui [Sursa foto: Instagram]

Fosta asistentă TV a imortalizat un moment emoționant, căci l-a surprins pe bebeluș în brațele tatălui său, cu care seamănă leit.

Se pare că Dragoș și-a luat în serios rolul de părinte, pentru că este nedezlipit de fiul lui.

Roxana Vancea a născut natural [Sursa foto: Instagram]

Roxana Vancea a născut un băiețel de nota 10

Roxana Vancea a recunoscut că a întâmpinat câteva probleme medicale pe parcursul sarcinii, însă a ascultat cu atenție indicațiile medicilor, iar nașterea a decurs perfect. Vedeta a adus pe lume un băiețel de nota 10, care a avut 3,2 kilograme și 51 de centimetri: "Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Ca bunica. Bebele a cântărit la naștere 3,2 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia.", declara Roxana Vancea imediat după naștere, pentru Click.ro.

Cât despre proaspătul tătic, acesta a recunoscut că este foarte emoționat și bucuros, pentru că a devenit părinte pentru a doua oară: "Sunt copleșit de emoții, nu știu ce să fac mai întâi.", a mărturisit Dragoș, soțul vedetei, în cadrul unei emisiuni TV.