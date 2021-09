Roxen suferă de depresie și anxietate de la 6 ani. Artista a vorbit deschis despre stările cu care se confruntă, din copilărie: "Viața mea a fost ca un roller coaster"

In articol:

Roxen este una dintre cele mai în vogă artiste de la noi, care a reușit foarte repede să dobândească succesul, fiind nominalizată chiar pentru a reprezenta România la Eurovision, anul acesta.

Totuși, deși se bucură de notorietate și a reușit să își clădească o carieră impresionantă, cântăreața ascunde o dramă neștiută de nimeni, despre care și-a făcut curaj și a vorbit în public.

Citeste si: Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2021, face declarații neașteptate: "Sunt băiat în corp de fată"

Roxen se confruntă cu depresia și anxietatea de la 6 ani

Roxen a recunoscut că nu a avut o copilărie tocmai memorabilă, căci a trecut prin momente dificile, în care s-a simțit singură. Cântăreața a mărturisit că se confruntă de la 6 ani cu depresia și anxietatea, iar acest lucru i-a afectat destul de mult adolescența.

Roxen[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Totuși, solista a reușit să facă față cu brio anumitor situații, pentru că a vorbit cu părinții despre problema pe care o avea, iar aceștia au sprijinit-o necondiționat: "Da, eu am realizat că am o problemă. Eram foarte mică și nu simțeam că aparțin, mă simțeam alienată. Am simțit că e ceva în neregulă cu mine și am luat măsuri. (…) N-am avut de ales, așa mi-a fost viața. Am vorbit la școală și după cu părinții. Nu știu ce era în sufletul părinților mei, eu am vrut doar să mă fac auzită și am reușit.", a declarat Roxen, în cadrul unei emisiuni tv.

Roxen[Sursa foto: Instagram]

"Cine are axietate știe că nu poate fi ținută sub control"

Chiar dacă în prezent artista a reușit să facă față stărilor pin care trecea, Roxen spune că în orice moment poate reveni la situația cu care s-a confruntat în trecut, pentru că nici anxietatea și nici depresia nu sunt afecțiuni care pot fi ținute sub control: "Sufăr de depresie de la 6 ani și viața mea a fost ca un roller coaster. Știu că sunteți mulți care mă înțelegeți. Însă acum pot să mă laud și sunt foarte mândră de chestia asta, pentru că după ani de zile am reușit să mă lupt cu depresia și anxietatea, și chiar dacă o să vină înapoi, mă bucur de momentele astea cât de mult pot și o să fiu aici pentru voi. Cine are axietate știe că nu poate fi ținută sub control. Ceea ce fac este să mă duc undeva să stau singură, să respir și să beau apă. Să mă gândesc că totul este bine. Am nevoie de aceste momente sau scriu cuiva.", povestea cântăreața, în urmă cu ceva timp, potrivit Playtech.ro.

Citeste si: Roxen, diagnosticată cu o boală rară! Declarațiile artistei: ”Sunt în ultimul stadiu...” VIDEO

Mai mult, solista îi îndeamnă pe cei care trec prin asemenea probleme să vorbească deschis despre cum se simt, pentru ca boala să nu se agraveze, în timp: "Toți avem perioade, la unii se agravează și este foarte bine să spunem, să nu mai fim blamați pentru că depresia poate duce la ceva foarte rău. Mai bine ajutăm decât să judecăm.", a mai adăugat Roxen, în cadrul aceleiași emisiuni.