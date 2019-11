Rugăciune pentru oamenii săraci. Ruga omului bogat pentru cel sarac

Intr-o buna zi, acesta a avut o revelație și i-a scris lui Dumnezeu următoarele rânduri:

Rugăciune pentru oamenii săraci

„Doamne Dumnezeule, Iisus Hristoase, Fecioara, Sfintilor, iertati-mi mie pacatele si indurati-va de greselile mele, caci mult am patimit in pierzania mea spre fericire.

Iisus Hristoase, iarta-ma ca m-am intors de la tine pentru arginti, Stapane curata-ma de pofta nesecata de a ma imbelsuga si ajuta-i pe semenii mei sa gaseasca fericirea in alt chip decat am suferit-o eu. Iarta-mi fiecare ceas in care i-am alungat pe fiii tai saraci, in fiecare ora in care in loc sa ma imbuib cu bunatati lumesti puteam sa ii ajut pe sateni sa nu duca o cruce atat de mare.

Dumnezeule, tu stii bine cat am trudit pentru averea mea si cat ma mai necajesc pentru familia mea. Da-le doamne sarmanilor forta sa reziste si nu le da poteci spre bogatie caci vor fi vesnic nefericiti. Iisus Hristoase, miluieste-ma, invata-ma sa ma opresc din agonisit si trimite-ma printre cei saraci sa ii ajut sa priceapa ca fericirea e in sufletul fiecaruia.

Imparate Ceresc, iarta-ma pentru toti galbenii cu care puteam salva vieti omenesti caci astazi Tu, Tata Ceresc, mi-ai aratat cat de mare e puterea ta si cat de spurcata este lacomia mea. In numele Tatalui, afl Fiului si al Sfantului Duh, Amin!”, este rugăciune pentru oamenii săraci. Rugăciune pentru oamenii săraci. Bărbatul bogat a avut această revelație despre fericire și lucruri marteriale, abia după ce a suferit un accident din care a scăpat cu viață ca printr-o minune.