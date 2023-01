Rusty, condamnat de mama lui? Cel mai spectaculos travestit din România a vorbit despre relația cu cea care i-a dat viață: „Nu am avut niciodată discuția asta”

In articol:

Rusty este unul dintre cei mai cunoscuți performeri de travesti din țara noastră. Acesta a intrat în atenția publicului larg prin intermediul show-urilor pe care le face încă de la începutul anilor 2000.

Chiar dacă pare că a avut parte doar de clipe minunate, bărbatul a trecut prin multe momente grele, care au lăsat urme adânci în inima sa.

Cum au reacționat mama și sora lui Rusty când au aflat că este travestit

Mai ales în România, unde conceptul de a juca rolul unei persoane de sex opus nu este foarte cunoscut și este de multe ori judecat, Rusty a primit reacții extrem de variate din partea apropiaților săi.

Din fericire, mama bărbatului nu s-a impus în fața pasiunii fiului ei, ci a acceptat-o, chiar dacă nu imediat.

„Mama cu mine n-a vorbit niciodată chestia asta, de ce o fac. Cred că l-a luat ca atare și atât. Nu am avut niciodată discuția asta. Eu făcând de mic lucrul ăsta, probabil că a înțeles că mi-am găsit o plăcere undeva în viața asta. Mamele simt, eu fiind un tip foarte bun și ținând cu casa și familia, poate d-aia nu a putut să mă condamne mai mult decât ar fi putut să mă condamne sau deloc. Am văzut că la un moment dat a durut-o ceea ce făceam, nu e ușor pentru o mamă. Eu am dat și la Școala Populară de Arte și n-am intrat, mama și tata au zis că ce fac cu muzica, să mă ocup de meseria mea.”, a mărturisit Rusty în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Cel mai apropiat este bărbatul de sora lui, care i-a fost alături după ce a înțeles cât de importante sunt pentru Rusty show-urile de travesti pe care le pune în scenă.

„Cu sora mea a discutat multe lucruri și îmi mai zicea. Până la urmă a înțeles care e rolul și viața. I-am zis că pe mine nu mă interesează ce spun vecinii, că nu îmi dau să mănânc”, i-a mai dezvăluit travestitul lui Mihai Ghiță.