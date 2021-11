Ruxi de la "Bravo, ai stil! Celebrities", adevărul despre relația pe care o are cu Viviana Sposub în spatele camerelor: "Nu, nu ne evităm"

In articol:

Ruxi de la "Bravo, ai stil!" a dat cărțile pe față și a povestit cum stau, de fapt, lucrurile între ea și Viviana Sposub, atunci când nu filmează pentru emisiune.

Într-un interviu recent, acordat Viva.ro , Roxana Erdei, pe numele ei real, a dezvăluit cum se vede competiția prin ochii ei, dar și ce așteptări are de la show-ul stilistic la care participă.

Ruxi, adevărul despre relația cu Viviana Sposub

Ruxi și Viviana Sposub au avut o relație de prietenie înainte de "Bravo, ai stil!", însă neînțelegerile dintre ele au făcut ca amiciția lor să se termine. Totuși, bruneta spune că ea și iubita lui George Burcea nu se evită atunci când camerele de filmat sunt oprite, ci chiar își vorbesc când este necesar, pentru că nu au rămas cu resentimente: "Nu există resentimente, cel puțin din partea mea. Probabil există doar o doză de sarcasm uneori, dar nu pun la suflet astfel de situații.

Prefer să îmi concentrez energia, creativitatea, să fac alte lucruri care chiar îmi fac plăcere. Cum am spus, nu sunt un om ranchiunos și nu, nu ne evităm, cel puțin eu nu fac acest lucru. Dacă avem ceva de comunicat, o facem, dacă nu, nu.", a declarat Ruxi, pentru sursa amintită.

Cum se vede "Bravo, ai stil! Celebrities" prin ochii lui Ruxi?

Ruxi a povestit că a intrat în competiția "Bravo, ai stil!" fără să fie pregătită dinainte, însă s-a obișnuit destul de repede cu formatul show-ului de la Kanal D. De asemenea, vloggerița a ținut să precizeze că îi apreciază foarte mult pe jurați, de la care încearcă să învețe cât mai multe lucruri: "Nu am venit pregătită de acasă, recunosc, pentru niciun fel de situație, dar am început să mă pregătesc pe parcurs și știu ce am de făcut. Mă surprinde cât de mult suferă unii oameni de propria lor imagine și cât de ușor se atacă din nimicuri. De cele mai multe ori găsesc amuzante situațiile acestea.

Pe jurați în fiecare zi îi descopăr altfel, le văd altă fațetă a personalității. Sunt ca niște cameleoni. Îmi sunt foarte dragi, apreciez comentariile lor, învăț din ce spun și, chiar dacă nu am fost de acord cu acea notă, eu tot îl plac pe Tibi Clenci! (râde)", a mai adăugat Ruxi, pentru aceeași sursă.