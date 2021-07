S-a aflat acum! Ioniță de la Clejani este prezent în certificatul de naștere al Ramonei și al fiului decedat: “Pentru mine moartea ar fi fost cea mai bună variantă“

Ramona și Ioniță de la Clejani [Sursa foto: Instagram] 10:55, iul 15, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Detalii noi ies la iveală despre familia Clejanilor! Recent, în presă au apărut dovezi clare cum că Ioniță de la Clejani ar mai fi avut un fiu, care s-a stins din viață timpuriu, la numai 8 ani.

Invitată într-o emisiune tv, Ramona de la Clejani a făcut declarații bombă! Cântăreața a declarat că a mai avut un frate din partea lui Ioniță de la Clejani, dar nici de acesta, artistul nu s-ar fi

interesat de copilul lui.

Astfel, pornind de la mărturisirile Ramonei de la Clejani, a apărut în presă și dovada existenței fiului nelegitim a lui Ioniță de la Clejani. Certificatul de naștere și cel de deces al fratelui vitreg al Ramonei au fost făcute publice, pentru a demonstra ceea ce Ramona de la Clejani a declarat. În cele două documente, numele lui Ioniță de la Clejani apare în dreptul tatălui, conform jurnaliștilor care urmăresc acest caz.

Fiul lui Ioniță de la Clejani a murit fără ca tatăl lui să îi fie alături

Fratele vitreg al Ramonei de la Clejani, pe numele lui, Aurel Nicolae, sau “Nicușor”, așa cum îi spunea familia s-a născut pe data de 14 septembrie 1988, în sectorul 6 din Capitală. Pe certificatul lui de naștere este trecut, în dreptul tatălui, Ioniță de la Clejani. Acest lucru nu face decât să ateste faptul că Fulgy, Margherita și Ramona de la Clejani au mai avut un frate de tată.

Ramona de la Clejani[Sursa foto: Instagram]

În certificatul de deces al băiatului este trecută data morții sale, 3 iunie 1996.

Ramona de la Clejani a făcut mărturisiri uimitoare despre presupusul ei frate. Cântăreața a fost afectată când a aflat de moartea lui Aurel Nicolae și a declarat că și-ar fi dorit să fi fost în locul lui în mormânt.

“ Gânduri am și nu sunt bune și nu am la cine le spune. Fel și fel de vești... Ceea ce am spus eu acum două zile în platou uite că s-a confirmat și na... Am aflat despre el în urmă cu foarte mulți ani. Acum 10 ani am fost dusă la el la el mormânt de către doamna Nicoleta Croitoru. Am fost foarte tristă când am aflat. Am zis atunci că mai bine eram eu în acel loc, pentru că el era băiat și putea să facă situație altfel vieții. În momentul acela eu îmi doream să nu mai exist. Pentru mine moartea ar fi fost cea mai bună variantă, pentru că aveam foarte multe... Pentru mine viața frumoasă a început de acum, la 20 de ani eram foarte supărată, foarte amărâtă .” a spus fiica lui Ioniță de la Clejani, într-o emisiune tv.