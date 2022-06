„S-a inflamat creierul” Adda, mărturisi tulburătoare despre boala Lyme! Cum s-a infectat, de fapt

In articol:

Ultima perioadă a fost una destul de delicată pentru Adda, care o bună bucată de timp s-a tratat de o boală, iar în cele din urmă a aflat că doctorul a diagnosticat-o total greșit.

Se pare că, de fapt, ea avea alte probleme de sănătate, care au început să o afecteze serios. Lucrurile ar fi putut să fie cu atât mai grave, dacă artista nu ar fi aflat în timp util cu ce boli se confruntă.

„Am reușit să țin simptomele sub control, dar când a ajuns să devină afecțiune neurologică, e mai greu să ții cu salată verde. Eu sunt un caz fericit, din fericire, doar s-a inflamat creierul, nu a apucat să mănânce din creier, pentru că se întâmplă. Dacă diagnostichezi prea târziu, se întâmplă să ai niște găurele, eu zic pe românește, să se înțeleagă. Am avut doar creierul umflat, nu a fost mâncat, a fost doar inflamat, câteodată se retrage, în funcție de zile”, a povestit Adda în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Se pare că boala Lyme a „moștenit-o” chiar de la mama ei care, deși este infectată cu virusul care provoacă această afecțiune, nu a dezvoltat niciodată simptome, însă a transmis-o mai departe către Adda, care a început să aibă probleme imediat după ce a fost mușcată de un țânțar cu Bartonella.

„S-a întâmplat cel mai probabil congenital. S-a transmis de la mama. În momentul în care m-a înțepat țânțarul cu Bartonella, probabil s-a activat și Borelia, pentru că eu pe asta o am pozitivă. E foarte important să mâncăm sănătos”, a mai explicat artista în emisiunea amintită mai sus.

Artista nu a avut timp să-și plângă de milă, ci a trebuit să continue să lupte cu bolile cu care a fost diagnosticată și în același timp să continue să-și facă datoriile de mamă și de artist.

„Când am aflat că am Lyme, Alexuțu mi-a cerut să îi fac omletă și cacao cu lapte, nu am avut timp sa bocesc. Trebuie să lupți, să te bucuri de viață, să faci rai din ce ai. Nu te ajută să stai acasă și să plângi. M-a schimbat în bine experiența asta. Consider că sunt în cea mai bună variantă a mea. Cred că într-o altă viață am fost medic. Acum încerc să vindec prin muzica mea”, a mai spus Adda.