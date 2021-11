S-a zvonit în trecut că Benone Sinulescu a făcut închisoare. Cum a comentat la acea vreme regretatul artist acuzațiile care i s-au adus?

In articol:

Benone Sinulescu s-a stins la 84 de ani, din cauza problemelor de sănătate cu care se confrunta. Cântărețul a fost găsit fără suflare chiar de către soția lui, Elena Sinulescu, în casa în care locuiau.

Cu toate că de-a lungul timpului "Nea Beni" a câștigat respectul și aprecierea multor oameni, au existat și persoane care nu l-au plăcut pe solist și au încercat să îi strice imaginea.

Benone Sinulescu a fost acuzat în trecut că a stat în spatele gratiilor, din cauză că și-a omorât soția

Benone Sinulescu s-a confruntat cu o situație desprinsă parcă din filmele SF, în urmă cu mai mulți ani, când în spațiul public au apărut numeroase zvonuri. Pe atunci, artistul a fost acuzat că și-a omorât soția și că a ajuns în spatele gratiilor din cauza faptei sale. Cu toate acestea, interpretul nu s-a lăsat afectat de cele apărute în presă și s-a ținut tare în fața celor care au vrut să-i strige imaginea: "Oamenii au o imaginație bolnavă. Nici azi nu știu cine a scornit toate acestea. S-a spus despre mine că mi-am omorât soția cu toporul, că am doar un plămân sau că am făcut pușcărie.

Veneau la mine la spectacole și ziceau «Cămașa aceasta o am de la tine, de când am făcut pușcărie. Tu dormeai în patul de jos, iar eu în cel de deasupra». Spuneau asta de față cu mulți oameni. Poate unii chiar au crezut! Alții afirmau că mă cunosc din armată, ori eu nici nu am făcut armata!", declara Benone Sinulescu la acea vreme, în cadrul unei emisiuni TV.

Benone Sinulescu a murit din cauza problemelor de sănătate

Chiar dacă în ultima perioadă Benone Sinulescu a fost internat de mai multe ori în spital și a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, starea

de sănătate a artistului părea să se îmbunătățească. O formă gravă de pneumonie i-a pus capac , însă, în ultimele zile de viață.

Soția cântărețului a mărturisit că bărbatul a refuzat să meargă la spital, din cauză că îi era frică să nu se infecteze cu COVID-19: "A făcut o pneumonie de aspirație și s-a dus, n-a vrut să fie dus la spital, de frică, din cauza COVID-19.", a declarat Elena Sinulescu, pentru Impact.ro.