”Să nu mai poarte haina de polițist”. Reacția tatălui Raisei, după ce a citit scrisoarea de la polițistul care i-a ucis fiica

Este doliu național, după ce o fetiță de doar 11 ani s-a stins din viață, spulberată fiind pe trecerea de pietoni de un polițist care se afla în timpul programului de lucru.

Tatăl Raisei: „Nu are cu ce să ne ajute el pe noi”

La câteva zile după ce Raisa Nicoleta a fost condusă pe ultimul drum , Constantin Popescu, polițistul care a comis fapta, le-a transmis părinților fetei o scrisoare în care își cerea scuze, iar tatăl și mama micuței au declarat public că nu au fost încercați de niciun sentiment atunci când au citit.

În scrisoare trimisă de polițist către familia îndurerată a Raisei, acesta preciza că dacă părinții micuței vor avea nevoie de orice fel de ajutor, el le va fi alături și va face tot ce poate pentru ei, însă cei doi părinți ai micuței au refuzat vehement vreun ajutor din partea celor care le-a ucis fata.

De asemenea, Iulian Barbu, tatăl Raisei, a mai spus în cadrul unei emisiuni TV că nu crede că va putea să-l ierte vreodată pe polițist, însă singurul care poate să-i ofere iertare este Dumnezeu.

„Nu are cu ce să ne ajute el pe noi. De iertat, nu știu dacă pot să spun că l-am iertat. O să-l ierte Dumnezeu. Nu sunt fioros pe el. Toate la rândul lor. Ar trebui să nu mai poarte haina de polițist. Nu o merită. Să meargă că pe șantier sunt o groază de oameni care au nevoie de el.”, a declarat Iulian Barbu, tatăl Raisei, în cadrul unei emisiuni TV.

Scrisoarea lui Constantin Popescu, agentul care a omorât-o pe Raisa, pentru părinții ei

Constantin Popescu, polițistul care a spulberat-o pe Raisa pe trecerea de pietoni, și-a luat inima în dinți și le-a trimis părinților micuței o scrisoare sfâșietoare. Bărbatul în vârstă de 27 de ani își cere iertare pentru fapta comisă, deși fiind conștient că părinții fetiței care a trecut în neființă nu îl vor ierta.

De asemenea, în finalul scrisorii, Constantin Popescu a mai spus că este dispus să-i ajute pe Iulian și Liliana Barbu, părinții Raisei, cu orice ar avea nevoie, însă familia micuței a refuzat vehement vreun ajutor din partea acestuia.

„Nici nu știu cum să încep, durerea pe care v-am pricinut-o îmi este de neimaginat și știu că orice aș spune în aceste momente în fața dumneavoastră nu mai are importanță, dar vreau să-mi cer iertare, știu că nu o voi primi dar... Îmi exprim regretul profund față de familia dumneavoastră nevoită să treacă prin acest tragic eveniment. Nu pot să mai fac nimic, dar aș da orice să pot să întorc timpul, orice! Pot doar ca în aceste momente să mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de sufletul fetiței dumneavoastră, sunt convins că o va face și mă rog în același timp să vă dea Dumnezeu putere în aceste momente grele pe care eu vi le-am cauzat. Știu că nu am cum să vă cer să mă iertați, nici nu mă aștept la asta acum, doar atât sper, ca în viitor să nu mă mai percepeți ca pe un animal, ci ca pe un om care v-a greșit enorm și care va trăi toată viața cu această grea apăsare. Am greșit, am greșit și nu știu ce pot sa mai fac. Îmi trec multe gânduri și, oricât aș scrie, tot aici revin, regret enorm cele întâmplate și aș da orice să pot să mă întorc și să îndrept ce am făcut. Mă opresc aici, pentru că indiferent de cât și ce aș mai spune nu va îndrepta ce am făcut. Aș dori, dacă se poate, să vă trimit un ajutor pentru înmormântare. Orice pot să fac, o voi face! Sincere regrete! Popescu Constantin”, se arată în scrisoarea trimisă de acesta către părinții Raisei Nicoleta.

