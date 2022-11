Sarah Prodan îi simte lipsa bunicii sale! Ce s-a întâmplat la parastasul Ionelei Prodan a făcut-o să izbucnească în lacrimi: „Am plâns cum nu am plâns niciodată” 

In articol:

Fiica cea mică a Anamariei Prodan a crescut și calcă pe urmele mamei sale la capitolul frumusețe. Sarah este sportivă de performanță și face cu pasiune și plăcere acest hobby pe care l-a transformat în timp într-un adevărat job.

Chiar dacă și-a petrecut adolescența peste Ocean, de ceva timp Sarah s-a întors în țara noastră, unde continuă să joace baschet la Echipa Națională a României.

Sarah Prodan [Sursa foto: Captură foto]

Sarah Prodan îi simte lipsa bunicii sale

Sarah și mama sa, celebra impresară, au o relație foarte apropiată. La fel de mult a iubit-o fiica Anamariei și pe bunica sa, Ionela Prodan. Cu aproximativ o lună în urmă, impresara a organizat parastasul de 6 ani de la moartea mamei sale. Atunci, la tristul eveniment a luat parte și Sarah care, la un moment dat, a izbucnit în lacrimi.

Fiica vedetei a mărturisit că acea zi a dărâmat-o cu adevărat, iar pe fața sa au apărut lacrimi pe care nu a putut să le oprească, mai ales în momentul în care a văzut-o pe Anamaria Prodan că a început să plângă.

„Foarte mult (am plâns). Când am fost la parastas la ea, am plâns cum nu am plâns niciodată, am văzut-o pe mama plângând și m-a luat și pe mine automat”, i-a mărturisit tânăra lui Adiță.

Sarah Prodan a făcut mărturisiri exclusive la emisiunea „Fiță cu Adiță”. [Sursa foto: Captură foto]

Anamaria Prodan, parastas fastuos pentru mama sa

Pe 6 octombrie, Ionela Prodan ar fi împlinit 75 de ani dacă ar mai fi fost încă în viață. Pentru că nu a vrut să lase această zi să treacă neobservată, Anamaria Prodan a organizat în onoarea mamei sale un parastas de pomină.

La comemorarea artistei au luat parte mai mulți artiști de muzică populară, printre care nume sonore din industria muzicală romanească, precum Elena Merișoreanu.

Meniul a fost unul copios și select, pregătit în mare parte chiar în cadrul cimitirului Belu, acolo unde este înmormântată Ionela Prodan.