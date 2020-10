Raluca si Pepe sunt fericiti ca apare un baietel in familia lor

Mai exact, de curând, Pepe și Raluca au primit o veste cât se poate de bună de la fratele soției vedetei, celebrul Bombo Pastramă, cel care, alături de partenera lui de viață așteaptă să devină părinți.

In articol:

După ce, de-a lungul timpului, Bombo Pastramă a fost socotit unul dintre adevărații playboy ai vieții de noapte a Capitalei, relații,lee sale cu diverse domnuișoare cunoscute din showbiz făcând deliciul presei mondene, a venit vremea când fratele soției lui Pepe a decis să se cumințească. Iar cea cafre a reușit să îl transforme în ”băiat de casă” este Alexandra, o tânără frumoasă care, acum, este deja însărcinată și așteaptă să aducă pe lume un băiețel, spre fericirea celor din familie.

Raluca si Pepe, unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz

Citeste si: În ce hal a ajuns să arate Daniela Gyorfi. Scandal pe internet. „Te-ai desfigurat pe bani” - evz.ro

Vestea că va deveni mătușă a fost pentru Raluca, frumoasa soție a lui Pepe, una care a făcut-o mai fericită ca niciodată, motiv pentru care, printre altele, a făst o serioe de declarații cât se poate de elocvente cu privire la evenimentul pe care îl așteaptă cu nerăbdare. ”Vă iubesc de mor!!! Să vină băiatul, băiatul nostru!!”, a anunțat, exuberantă, Raluca Pascu, soția lui Pepe.

Bombo Pastrama si Alexandra, femeia care il face tatic de baiat

Pepe și Raluca au două fetițe

Pepe și Raluca, superba lui soție, se iubesc de nouă ani, s-au căsătorit acum 8, au două fetițe minunate împreună. Cei doi s-au cunoscut într-un club, iar Raluca a povestit, cu mult umor, cum au ajuns împreună. ”Cu strategie (l-a cucerit, n. red.)... Am plecat la ultima piesă cântată că m-am gândit că era mai interesant dacă m-ai căuta tu pe mine... Mi-a plăcut întotdeauna să fiu specială, nu să fiu la comun... Și am plecat...”, povestea Raluca în discuția cu ”intervievatorul” Pepe. ”Am hotărât să ne vedem pe Decebal la o cafea, i-am zis să se ducă înainte cu jumătate de oră ca să nu fim văzuți împreună. Nu mă simțeam emoționată, nefiind niciodată fana lui, mă gândeam că mă văd cu o persoană drăguță. Nu am fost fană niciodată, eu ascultam Andre, nu Pepe”, a mai spus, râzând, Raluca, Pepe fiind, deja, vizibil agitat de dezvăluirile făcute de soția lui pe vlogul său.