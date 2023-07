Saxofonistul Nelu Popa, martorul unui dezastru! A sărit imediat din mașină când a văzut ce se întâmplă în fața ochilor săi: "Am fost îngrozit"

In articol:

Saxofonistul Nelu Popa a trăit momente de panică de curând, în timp ce se afla în trafic. Artistul a fost martorul unui incendiu de proporții, care a fost la un pas de a se transforma într-o adevărată tragedie.

Nelu Popa, martorul unui incendiu care s-ar fi putut sfârși teribil

Nelu Popa a fost martorul unui adevărat dezastru pe șosea. Saxofonistul se afla la volan în momentul în care a văzut o mașină care ardea în flăcări. Deși a fost șocat pe moment, artistul nu a stat pe gânduri și a sărit imediat să ofere ajutor.

Citește și: „Am făcut tot ce-am putut” Clipe de coșmar pentru Alina Radi! Vedeta și băiețelul ei au fost la un pas de tragedie, pe o șosea din Timișoara! Fosta iubită a lui Nick Rădoi a mărturisit prin ce a trecut zilele trecute

Imediat după ce a coborât din mașina sa, Nelu Popa și-a dat seama că este vorba despre un incendiu izbucnit brusc și că înăuntrul autovehiculului care ardea în flăcări se afla o persoană de sex feminin.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Captură de 113.000 euro în bagajele unui român care venea din SUA în România, pe aeroportul din Otopeni- stirileprotv.ro

Se pare că artistul nu a stat cu mâinile în sân și a sărit în ajutorul femeii. Împreună cu cei de la serviciile de intervenție, Nelu Popa a scos-o pe șoferiță din flăcări. Incendiul s-a petrecut pe un drum care ducea spre Câmpeni, orașul de unde este și celebrul saxofonist.

„Eu mă deplasam spre Câmpeni, iar pe partea dreaptă a carosabilului, înainte de orașul Abrud am văzut că ardea o mașină. O femeie era înăuntru. Nu mai putea să iasă. Am oprit repede. Am fost îngrozit de ce am văzut. Am scos-o cât am putut de repede din mașină. Am reușit să iau și bagajele pe care le avea acea doamnă”, a mărturisit Nelu Popa pentru fanatik.ro

Celebrul saxofonist a mai mărturisit faptul că femeia l-a recunoscut din mediul online și că nu se aștepta să se oprească și să o salveze.

De asemenea, muzicantul nu s-a oprit la acest gest și a mai făcut ceva pentru femeie. După ce a fost scoasă din flăcări, Nelu Popa a dus-o pe victimă acasă, în Roșia Montană. Artistul a mai menționat că se bucură foarte mult că a putut să o ajute pe femeie și că nu a pățit nimic.

Citeste si: „Îngerii să îți vegheze drumul lin către cer, vei rămâne in sufletele si gândurile noastre pentru totdeauna!” Doliu în familia lui Armin Nicoară! Artistul a pierdut o persoană foarte importantă!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 22 iulie 2023: Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Jennifer Lopez, ieșire nervoasă în plină stradă. De la ce a răbufnit artista- radioimpuls.ro

„Am stat până au ajuns pompierii. Apoi am dus-o acasă în Roșia Montană. Nu se aștepta săraca doamnă să mă opresc să o ajut… Mai ales că mi-a zis că mă cunoaște din mediul online. Nu m-a văzut până acum în realitate, dar uite că Dumnezeu a făcut în așa fel încât să o cunosc și să o pot salva.

Mă bucur foarte mult că am putut să contribui la chestia asta și că nu a pățit ceva mai rău, Doamne ferește! Nici nu a știut săraca în ce fel să-mi mulțumească, dar nu am nevoie de mulțumire. Bine că e bine”, a mai precizat artistul.