In articol:

Emy Alupei si Iancu Sterp au început să petreacă din ce în ce mai mult timp împreună după ce s-a terminat competiția Survivor România.

Emy Alupei, vinovată de ruptura dintre Iancu și Denisa?

Mai mult decât atât, se zvonește că între cei doi ar fi ceva mai mult decât o relație de prietenie. În urmă cu câteva zile au apărut în presă imagini cu mașina lui Iancu parcată în fața casei lui Emy Alupei și se pare că războinicul ar fi dormit trei zile acasă la colega faimoasă.

Citeste si: Roxana și Turcu de la Puterea Dragostei s-au logodit. BOMBA a fost scăpată pe Internet: „Logodnicul meu...”

Citeste si: Care este numele adevărat al Asianei Peng! Vezi ce greșeală a apărut în certificatul de naștere al gimnastei de la Survivor!

Citeste si: Ghiță de la Survivor, imagine șocantă! A pus 20 kilograme într-o lună, după eliminarea din concurs! Cum arată acum faimosul?

Se știe deja că Emy Alupei s-a îndrăgostit de Iancu în timpul competiției Survivor România, dar oare el simte ceva mai mult pentru ea? Să fie acesta motivul depărțirii dintre el și Denisa? Ei bine, susținătorii cuplului Iancu-Denisa asta susțin. Mai mult decât atât, aceștia au început să o atace pe Emy pe rețelele de socializare.

Iancu Sterp a vorbit în premieră despre motivele despărțirii de iubita lui, Denisa, la scurtă vreme după întoarcerea din Republica Dominicană, acolo unde a participat la show-ul Survivor România 2020.

Iancu spune că Denisa a fost cea care s-a supărat pe el pentru că nu a mai putut rămâne încă o zi în București, înainte de plecarea ei la Londra, războinicul rpeferând să meargă acasă, pentru a-și ajuta sora la treburile gospodărești. Ulerior, discuțiile au continuat prin telefon iar Iancu a fost cel care a decis să pună punct relației.

Iancu Sterp, despre despărțirea de Denisa! ”Denisa ar fi vrut să rămân cu ea în București”

”Noi nu mai suntem împreună, doar că nu ne-am despărțit după finală, cum a spus ea. Ea a spus pe vlogul ei că ne-am despărțit după finala Survivior, nu e adevărat, ne-am despărțit ieri (acum 2 zile. n.r.).

După finală a fost totul bine, am mers să dormim. Eram în București, am dormit și dimineața a trebuit să mă trezesc foarte devreme pentru că m-a sunat soră-mea, Geta, care era acasă. Rămăsese singură acasă și nu mai făcea față. Ne-a sunat să mergem acasă, s-o ajutăm.

Denisa avea avionul a doua zi pentru Londra și pe tema asta ne-am certat un pic, pentru că ea voia să stau cu ea până pleacă cu avionul. Așa era și planul, doar că n-am mai putut pentru că a trebuit să plec acasă să o ajut pe sora mea.

Nu știu cum mă vedeți voi, dar eu sunt genul de bărbat care, atunci când sunt într-o relație, nu vreau să o fac pe persoana cu care sunt să sufere sau s-o mint sau s-o înșel. Nu vreau să fac lucruri de genul ăsta. De asta am și ales să pun punct relației, pentru că simâeam că sunt în relația nepotrivită și decât să ajung la un moment dat s-o mint sau să-i ascund ceva, am ales să pun punct”, a explicat Iancu într-un vlog pe Youtube.