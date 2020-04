In articol:

Nominalizarea de sâmbătă a Elenei a declanșat din nou tensiuni în randul Faimosilor. Cum era de așteptat, războiul dintre Elena și Ghiță se pare că nu s-a încheiat ci doar a mocnit, iar acum cei doi au ajuns din nou să se certe, din motive pe care nu ar trebui să le invoce pe micul ecran.

Ghiță i-a spus Elenei că nu îi mai suportă nici măcar vocea

Astfel, dacă, în trecut, Elena Ionescu s-a certat la cuțite cu Ghiță la Survivor România, lăsându-se cu jigniri, de la reproșuri în care artista îi spunea baschetbalistul că se comportă ca un copil răsfățat și rău până la afirmațiile acide ale acestuia care i-a zis să tacă pe un ton extrem de dur, cu replici de genul...”nu îți mai suport vocea asta, parcă ai fi la menstruație. E greu să stea cineva cu tine. Îl compătimesc”, ei bine, de data aceasta s-a mers și mai departe.

Prima dată, Ghiță și-a spus oful către Emy! ”Pe Elena n-o suport și i-am zis și ei. Nu-i suport fața, nu-i suport acțiunile. Nu-mi place fața ei!”, a răspuns Ghiță, atunci când a fost întrebat de Emy Alupei de ce nu o place pe cântăreață.

încercat să îmi arunce la fileu că sunt singură, că de aia, am rămas cu un copil sau am fost părăsită de soțul meu”

Mai mult decât atât, după ce a nominalizat-o pe artistă, Ghiță a pus-o la zid pe Elena și a atacat-o cu familia și viața privată.”În tabără nu ne ajută cu nimic, nu știe decât să bage râcă, este falsă și, din acest motiv, am pus-o pe foaia de vot, față de ceilalți concurenți”, a mărturisit la testimoniale faimosul, apoi a aruncat artileria grea, iar cântăreața a mărturisit și ea totul în fața camerelor de luat vederi.” Mă consider rea, incomodă probabil și, de aceea, a încercat să îmi arunce la fileu că sunt singură, că de aia, am rămas cu un copil sau am fost părăsită de soțul meu, adică, niște lucruri pe care nici măcar nu le cunoaște și le dă doar ca să aibă un argumennt ca să încerce să mă intimideze, să vadă cum clachez”, a conchis Elena, care nu a rămas nici ea datoare și l-a ”alintat” pe colegul ei...”Ghițela”