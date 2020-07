Alexandru Rafila a vorbit despre măsurile care trebuie luate pentru ca elevii să fie în siguranță când vor începe școala. Astfel că, triajul epidemiologic, câte 15 elevi într-o clasă, băncile sau mesele la care vor fi aşezaţi aceştia vor fi la 1,5 metri una de cealaltă sunt doar câteva dintre ele. De asemenea, atât elevii cât și profesorii trebuie să poarte mască.

Totuși, Alexandru Rafila precizează că este necesar ca măsurile să fie flexibile și impuse în funcție de fiecare școală în parte.

„Trebuie măsuri flexibile, nu există două şcoli la fel. Riscul epidemiologic nu e similar. Am şcoli unde am 15 elevi într-o clasă, am şcoli unde am 40 de elevi într-o clasă. Deci fiecare şcoală ar trebui să poată să îşi organizeze un program de învăţământ care să fie corelat cu posibilităţile şi cu evaluarea de riscuri din şcoala respectivă. Ar trebui să le dăm două-trei-patru variante, iar una dintre ele să fie adoptată de o anumită şcoală”, a explicat, vineri seară, la Digi24, Alexandru.

Citeste si: Ligi, despre coșmarul din casa Puterea Dragostei! ”M-au făcut monstru, râdeau de mine. Ella m-a dezamăgit” EXCLUSIV

Citeste si: Numărul cazurilor noi de Covid-19 scapă de sub control. România atinge sâmbătă un vârf negru al îmbolnăvirilor cu coronavirus

Citeste si: Crimă șocantă în fotbalul românesc. O legendă, după gratii! I-a băgat coada de matură pe gât!

„Şcolile care au un număr mic de elevi şi pot să respecte aceste condiţii, pot să îşi desfăşoare programul normal fără niciun alt fel de probleme, în afară de igienă, distanţă, mască”, a arătat profesorul Rafila, a completat acesta.

Alexandru Rafila susține că activitatea școlară ar trebui să se desfășoare alternativ cu prezența fizică la școală, la interval de o săptămână sau pentru 2-3 zile. „În orice caz, aceste clase mari cu 30-35-40 de elevi, cu siguranţă nu vor putea funcţiona în această structură”, spune el.

El precizează că e important ca elevii să fie cât mai aproape de viața reală și spune că trebuie să interacționeze cu ceilalți copii, chiar dacă controlat.

„Adică să nu încercăm să îi transformăm în nişte cititori de tablete (…). Ei trebuie să interacţioneze unul cu celălalt. O să mai limităm, nu o să interacţioneze cu colegii din alt an, de exemplu, dar copiii din aceeaşi clasă trebuie să fie colegi, trebuie să discute unul cu celălalt, trebuie să se stimuleze, să reușească să realizeze activitățile didactice și prin prezența profesorului sau învățătorului”, spune el.