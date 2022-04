Se împlinesc 164 de ani de la nașterea lui Barbu Ștefănescu Delavrancea. Scriitorul a fost primar al Capitalei în 1899 [Sursa foto: Wikipedia] 06:43, Apr 11, 2022 Autor: Ioana Enache

In articol:

Delavrancea s-a născut în Bucureşti la data de 11 aprilie 1858, într-o familie numeroasă, fiind ultimul din cei nouă, a părinţilor Iana-Ana şi Ştefan Tudorică Albu.

Scriitorul Barbu Ștefănescu Delavrancea s-a născut pe 11 aprilie 1858

Scriitorul român Barbu Ștefănescu Delavrancea s-a născut pe 11 aprilie 1858, la București. Delavrancea își face clasele primare la gimnaziul "Gh. Lazar" din București, după care este admis bursier la liceul "Sf. Sava".

Scriitorul debuteaza literar în anul 1877, publicând în "România Liberă" o poezie patriotică semnată Barbu. În anul următor apărea, sub același nume, volumul intitulat "Poiana Lungă-Amintiri".

Se împlinesc 164 de ani de la nașterea lui Barbu Ștefănescu Delavrancea. Scriitorul a fost primar al Capitalei în 1899 [Sursa foto: Wikipedia]

Citeste si: 89 de ani de la nașterea lui Nichita Stănescu. Care este povestea poetului român

Începând cu anul 1877 urmează cursurile Facultății de Drept din București, obținând licența in drept cu teza "Pedeapsa, natura si insusirile ei", publicata in 1882 sub semnatura Barbu G. Stefanescu.

În perioada studenției, Barbu Ștefănescu a lucrat ca redactor pentru revista "România liberă", în paginile căreia publică sub pseudonimul Argus, foiletoanele intitutale Zig-Zag.

În aceeași revistă îi apare mai târziu, în 1885, primul volum de nuvele "Sultanica", semnată cu același pseudonim.

Citeste si: Ce rezervă astrele pentru horoscopul CHINEZESC din 8 aprilie 2022. Calul își plătește datoriile- kfetele.ro

Citeste si: Bătrână din Kiev, la un pas de moarte. Incredibil ce au vrut să îi facă soldații ruși - bzi.ro

În aprilie 1887 Delavrancea scoate revista "Lupta Literară", editată doar în două numere. În același an îi apar volumele “Liniște” și “Trubadurul”. Un loc deosebit în opera sa îl ocupă nuvelele și povestirile “Bunicul”, “Bunica”, “De azi si de demult”. S-a impus și ca dramaturg cu trilogia istorică: “Apus de soare “(1909), “Viforu”l (1910), “Luceafarul” (1910).

A fost avocat, profesor, primar al Capitalei (1899), ministru al Lucrărilor Publice (1910- 1912) și ministru al Industriei și Comerțului (1917).

Barbu Ștefănescu Delavrancea a fost ales membru al Academiei Române în anul 1912.

Scriitorul moare la Iași pe 29 aprilie 1918, și este înmormântat la Cimitirul "Eternitatea".

Citate de Barbu Ștefănescu Delavrancea

„Omul mare este produsul unui popor întreg, culminând însușirile risipite în acest popor.”

„Oricât de superioară ar fi o inteligența, ea are nevoie de sfat îndelung pentru a organiza o idee reformatoare.”

Citeste si: 65 de ani de la moartea lui Constantin Brâncuși. De ce au refuzat comuniștii operele sale

„O frumusețe batoasa este o frumusețe rea.”

„Tinerețea, capital mic cu dobândă mare.”

„Iubirea-și are și ea farmecul și noblețea ei.”

„Nu este libertate posibilă de lupta dreaptă între un nenorocit muncitor și un mare proprietar, cum nu ar fi între un leu și un șoarece.”

„Libertatea, gustată de mic copil, este viața însăși.”

„Oh! libertate, nimic nu e mai scump ca tine.”