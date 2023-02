"Se scot mereu cadavre de sub enclavele din Gaziantep". Mărturii cutremurătoare la mai bine de 24 de ore de la tragedia care a îndoliat Turcia | EXCLUSIV

In articol:

Au trecut mai bine de 24 de ore de la cutremurul care a semănat panica în Turcia, iar în Gaziantep predomină teama și spaima.

Vremea de iernă este apăsătoare, frigul se simte și vântul bate îngrozitor, însă chiar și așa oamenii se tem să se întoarcă în casele lor peste noapte.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Cristina, una dintre româncele stabilite în Gaziantep, acolo unde seismul a distrus numeroase clădiri și a curmat viețile a mii de persoane. În mod constant se extrag cadavrele de sub dărâmături, iar numărul supraviețuitorilor găsiți pare să scadă.

Cutremur în Turcia [Sursa foto: Profimedia]

Cum arată Gaziantep, la peste 24 de ore de la cutremur

Seismul de 7.8 grade s-a resimțit cel mai tare în Gaziantep și Adana, orașele fiind aflate în zona de sud a Turciei. Aici se află și Cristina, o româncă stabilită și în căsătorită în Turcia. Ea ne-a povestit într-un articol anterior cum a trăit experiența cutremurului devastator din dimineața zilei de luni.

Citește și: "Eu trebuia să plec cu băiețelul meu". Povestea impresionantă a unei românce care nu mai poate ajunge să își vadă mama după cutremurul devastator din Turcia| EXCLUSIV

La mai bine de 24 de ore de la seism, în Gaziantep predomină teama și spaima. Salvatorii fac tot ce pot pentru a scoate oamenii se sub dărâmături, în timp ce supraviețuitorii se tem să se întoarcă în locuințele lor.

"Este foarte foarte frig în Gaziantep. A plouat până dimineața ceea ce i-a afectat mult pe cei aflați sub ruine. Acum bate un vânt extrem de rece și ploaia s-a oprit în Gaziantep. Lumea încearcă să între în casă să ia haine și ce mai au nevoie și să iasă.

Citeste si: Greșeala fatală făcută de iubita lui Gicuţă din Apărători, după ce a fost băgată în portbagaj pentru a-i da foc- kanald.ro

Citeste si: Sâmbăta Morților 2023. Când sunt Moșii de iarnă și ce trebuie să faci în această zi de sărbătoare?- stirilekanald.ro

Nimeni nu dorește să stea în casă peste noapte. Cam toți dorm în mașini sau în centre speciale", a mărturisit Cristina, în exclusivitate.

Acțiunile de salvare continuă

În Gaziantep, acțiunile de salvare continuă, iar autoritățile fac tot ce pot pentru a reuși să scoată cât mai mulți oameni de sub dărâmături. Cristina ne-a mărturisit că salvatorii scut mereu cadavrele de sub enclave, iar în urma operațiunilor de salvare se descoperă din ce în ce mai puține persoane în viață.

"Cadavrele se scot mereu de sub enclave. Sunt foarte puțini supraviețuitori", a mai precizat ea, în exclusivitate.

Cutremur în Turcia [Sursa foto: Profimedia]

Cum s-a simțit cutremurul din Gaziantep

Cristina se află în Gaziantep de mulți ani, iar un moment precum cutremurul de luni dimineață nu a mai trăit niciodată. Femeia se află în casă alături de soțul ei și de fiul lor în vârstă de 15 ani în momentul în care a început cutremurul.

Citește și: "Ne temem că o să vină și aici". O româncă stabilită în Istanbul descrie atmosfera din oraș la câteva ore de la cutremurul care a adus groaza în Turcia| EXCLUSIV

Citeste si: Sfatul zilei din 8 februarie 2023. O zodie va avea posibilitatea de a vizita o țară străină- kfetele.ro

Citeste si: "N-au știut că sunt filmați!" Ce s-a întâmplat între Jennfier Lopez și Ben Afleck la decernarea Premiilor Grammy 2023- radioimpuls.ro

S-au adăpostit sub grinda de la ușă, așa cum ne-a mărturisit în exclusivitate, apartamentul lor fiind situat la etajul 12 al unei clădiri recent construită.

" La ora 4 și 17 minute de dimineață m-am trezit pentru că se cutremura totul în casă. Eu stau la etajul 12 dintr-un bloc de 24 de etaje. Am sărit pur și simplu, soțul era lângă mine, copilul era în cealaltă cameră. Am țipat să se trezească. Am trecut sub pragul uneia dintre uși.

Pentru că stăm la etajul 12 am spus că nu e bine să luam liftul sau să coborâm pe scări și am stat să se termine. Cutremurul a durat mai mult de un minut. A fost îngrozitor, este cel mai mare pe care eu l-am trăit vreodată și sper să fie ultimul pe care l-am trăit de o asemenea intensitate.

Se părea că nu se mai termina. Cădeau lucruri din casă, a căzut puțină tencuială de pe pereți, dar noi am fost norocoși pentru că blocul în care noi locuim este relativ nou, este de vreo 5 ani construit și este și antiseismic", ne-a mărturisit ea, în exclusivitate.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!