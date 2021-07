Sebastian Chitoșcă de la Survivor, ultimele declarații din Republica Dominicană: „Meritam să fiu acolo...”

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România 2021 [Sursa foto: Captură YouTube] 23:11, iul 1, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Sebastian Chitoșcă a fost eliminat de la Survivor România 2021, în urma voturilor din partea publicului. În urmă cu puțin timp, Faimosul a postat un videoclip pe contul său de Youtube. Concurentul s-a filmat în ultimele sale clipe petrecute în Republica Dominicană, înainte de zborul spre casă.

Sebastian Chitoșcă a mărturisit că Survivor România a fost cea mai grea experiență din viața sa. Chiar dacă și-ar fi dorit să ajungă până în Marea Finală, concurentul este mulțumit de parcursul său în competiția din Republica Dominicană.

„Vă salut pe toți! Astăzi țin să precizez că sunt ultimele mele momente în Republica Dominicană. știm cu toții că am părăsit competiția în urmă cu două zile. Am petrecut aproape jumătate de an aici, însă am devenit mai puternic, m-am maturizat mai mult. Cea mai grea experiență din viața mea. Nu știu cât de mult înțelegeți din ce se întâmplă în acest reality show. Ne-am luptat cu frig, dorul de casă, familie, dormit pe placaje, zile la rând nespălați, în care nu știam de capul nostru, amețeam. Luni la rând în care nu am simțit pielea noastră cu o simțeam înainte.

Ceea ce vreau să transmit este că fiecare dintre noi avem avem o viață super, indiferent de câte lipsuri avem. Sunt lucruri mult mai importante care trebuie apreciate: familia, simplitatea, corectitudinea, iubirea în primul rând și țineți minte că putem trăi cu foarte puțină mâncare pe zi. Dacă vrem în viață să reușim trebuie să facem sacrificii, să fim corecți. Dumnezeu ne dă după suflet. Nu fi supărat pentru ceea ce am făcut în emisiune, pentru că am dat totul pe trasee, am dat totul pentru a îmi apăra imaginea. Meritam să fiu acolo unde chiar și tu crezi că aș fi dorit să fiu. Dacă așa a vrut Dumnezeu înseamnă că așa trebuie să fie. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea. Rămâneți aproape! Vă iubesc”, a declarat Sebastian Chitoșcă.

Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce s-a întâmplat cu Sebastian Chitoșcă, după ce s-a întors de la Survivor România 2021

Sebastian Chitoșcă și soția lui urmează să ajungă în București în acest weekend. După ce a ajuns acasă, în Germania, Faimosul a mărturisit că deja îi e dor de diminețile din Republica Dominicană.

„Băi, mi-e dor de junglă! M-am trezit acasă și nu îmi vine să cred că după șase luni jumate sunt acasă și sincer mi-e dor de jungla aia, mi-e dor să mă trezesc cu o șopârlă pe față. În weekend ne vedem pe la București", a declarat Sebastian Chitoșcă, pe contul său de socializare.