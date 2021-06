Sebastian Chitoșcă, prima oprire după ce a părăsit Republica Dominicană. Fostul Faimos nu vine în România: „În trei ore îmi văd soția”

Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Instagram] 18:32, iun 30, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Sebastian Chitoșcă a fost eliminat în ediția de duminică a competiției Survivor România, iar conform regulamentului el trebuie să se întoarcă înapoi în România cu primul avion. În urmă cu doar câteva ore, el a făcut mai multe InstaStory-uri în care le-a dezvăluit fanilor săi că înainte de întoarcerea în țară trebuie să mai facă o oprire.

Sebastian Chitoșcă și Dan Pavel [Sursa foto: Instagram]

Sebastian Chitoșcă se întoarce la familia sa, în Germania

Fostul Faimos a pus mâna pe telefon de când a fost eliminat din competiție și ține legătura cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare. În urmă cu doar o oră, el și-a anunțat comunitatea că a părăsit Republica Dominicană, însă avionul în care se află nu are destinația România, ci Germania. Sebastian Chitoșcă și-a cerut iertare de la susținătorii săi pe care i-a anunțat că mai întâi va merge să-și viziteze familia care este stabilită în Dusseldorf, iar abia în weekend va ajunge în România.

„Vă salut pe toți, vă urez o zi bună, mai am și eu trei ore de zbor. Acum plec din Madrid spre Dusseldorf și în trei ore îmi văd soția, îmi văd fratele, familia. Vă pup și vă iubesc, sunt foarte fericit. Iar în weekend ne vedem noi la București”, a explicat Sebastian Chitoșcă pe Instagram.

Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Instagram]

Sebastian Chitoșcă, primele declarații după ce a fost eliminat de la Survivor România

Fostul Faimos a explicat că se aștepta să părăsească Survivor România, însă a fost suprins de faptul că Zanni, prietenul său l-a votat, dar după ce acesta și-a justificat alegerea a înțeles. Sebastian Chitoșcă a părăsit competiția, iar toate certurile, discuțiile și supărările au rămas în jungla din Dominicană.

„Eu am lăsat totul acolo. (…) Mă așteptam ca după Ștefan să plec eu. Eram unul dintre cei trei Faimoși rămași, dar nu am ieșit niciodată favorit, nu eram printre preferații publicului. (…) Dacă era să fiu ipocrit sau să am ceva cu Zanni, să nu gândesc pozitiv despre el, mă gândeam că a avut ceva cu mine. Dacă o vota pe Elena atunci, urmam eu. Ceea ce m-a surprins în momentul ăla era că înainte de Consiliu i-am zis „dacă vrei să mă votezi, poti să mă votezi”, iar el mi-a spus că nu o să mă voteze niciodată. Când a venit de la vot, mi-a spus că m-a votat, apoi mi-a explicat de ce m-a votat, explicatia a fost logică. Nu a vrut să îi dea Elenei motiv să se mai supere pe el. Nu m-am supărat pe nimeni, eu am luat competiția matur și așteptam ca oamenii să decidă", a declarat Faimosul.