Sebastian Chitoșcă, dezvăluiri fără perdea de la Survivor România! Fostul Faimos, totul despre stragia Elenei Marin: „Ar trebui să părăsească competiția”

Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Captură KANAL D] 10:42, iul 5, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Sebastian Chitoșcă a stat jumătate de an în jungla din Republica dominicană, iar acum spune totul despre ceea ce se întâmpla în spatele camerelor de filmat în camp.

El a vorbit despre strategia pusă în practică pe tot parcursul competiției Survivor România de Elena Marin, cea mai contestată Faimoasă. El și Zanni duceau lupte crâncene cu ea în tipul show-ului, iar scandalurile între ei erau aproape la ordinea zilei. Iată ce a povestit Sebastian Chitoșcă la Știrile Kanal D depre Faimoasă.

Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Captură KANAL D]

Sebastian Chitoșcă consideră că Elena Marin nu are ce căuta în competiție

În ultimul interviu al său, fostul Faimos era convins că Albert nu are cum să plece acasă, nici Marius Crăciun, iar cea care ar trebui să părăsească Survivor România este Elena Marin, concurenta cu care a avut cele mai aprige certuri.

„Am vazut ca e la nominalizare Marius, Elena, Albert. Sincer, avand in vedere ca Albert care a fost mai mereu sustinut de la Razboinici, imi e greu sa cred ca in cel mai important moment al competitiei sa-si piarda sustinatorii, asa ca il exclud. Marius e un foarte bun sportiv si cred ca isi merita locul in finala. Elena, din ce am vazut, are o problema medicala. Cred că Elena Marin ar trebui să părăsească competiția”, a declarat Sebastian Chitoșcă înainte de ediția în care Albert Oprea a părăsit Survivor România.

Motivul pentru care Sebastian Chitoșcă nu s-a înțeles niciodată cu Elena Marin

Fostul concurent de la Survivor România a dezvăuit că Elena Marin a încercat să-l facă pe Cătălin Moroșanu și pe el să se certe.

Mai mult, el spune că Faimoasa nu și-a asumat nicio declarație de când a intrat în competiție. Mai mult, el spune că nu a putut să stabilească vreo legătură cu ea pentru că de fiecare dată a dat în el și în Zanni.

Citeste si: Ioniță de la Clejani ar fi fost bătut de Fulgy! Lăutarul a sunat la 112 – GALERIE FOTO- bzi.ro

Citeste si: Albert Oprea este eliminat de la Survivor România, cu o săptămână înainte de Marea Finală a sezonului 2. „Asta mă doare cel mai rău!”

„Ea a incercat la inceputul competitiei sa faca un conflict intre mine si Morosanu, insa a fost o neintelegere creata de catre ea. Eu am intrebat-o daca i-a spus acele cuvinte lui Morosanu, a spus ca nu si eu am cazut de mincinos. Ulterior, a recunoscut ca ea spus, dar sub o alta forma. Elena, in toata competitia, nu si-a asumat nimic, dar face parte din strategia ei. Din cate am inteles, ea ca persoana afara e un om extraordinar. Nu pot sa-mi dau cu parerea despre Elena Marin in afara competitiei, ci in competite a avut si are in continuare... a avut pana cand am fost eu strategii. Noi nu am rezonat pentru ca ea a dat in mine, in Zanni, practic in oamenii de care ea s-a speriat toata competitia ca ii poate anula visul de a castiga Survivor”, a mai spus fostul Faimos.

Mai mult, el spune că devenea foarte recalcitrat mai ales atunci când știa că are dreptate și încerca să o facă și pe elena Marin să înțeleagă. El o acuză de falsitate pe coregrafă și spune că își schimba comportamentul la 180 de grade atunci când camerele erau pornite pe ea. Totodată, Sebstian Chitoșcă susține că Elena Marin nu juca în echipă, ci de fiecare dată nominaliza concurenți puternici, persoane de care se temea că ar putea să căștige Survivor România în locul ei.

„Oamenilor nu le-a placut ca eu eram vocal, dar ei n-au trait ce am trait eu. Eu imi sustineam adevarul, dar ce s-a dat la televizor erau concluziile, dupa ce noi discutam cu elena si vedeam ca ea tot o ține pe a ei, mai ales cand veneau camerele se schimba total, pana si pozitia corpului, accentul, volumul vocii. Se schimba total. Vazand ca e un alt om fata de acum cinci minute, e normal sa te enervezi.(...) Eu venind dintr-un sport de echipa, ma deranja, ca eu voiam sa castigam, dar asta se putea doar în echipa. Elena Marin a incercat doar sa nominalizeze oamenii buni din echipa, sa scape de ei si sa ramana doar cei care nu-i considera ea un pericol in acea competitie si asta era deranjul”, a mai adpugat Sebastian Chitoșcă la Știrile Kanal D.

Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Captură KANAL D]

Sebastian Chitoșcă îl vede pe Zanni căștigătorul Survivor România: „A demonstrat foarte multe”

Acum, el îl susține pe Zanni pentru a căștiga Survivor România sezonul 2. Este de părere că prietenul său este cel mai potrivit pentru acest titlu, mai ales că, spune el, a demonstrat foarte multe pe parcursul competiției.

Citeste si: Sebastian Chitoșcă s-a întors de la Survivor România și vrea să devină tătic! Anunțul făcut de fostul Faimos: „Să-mi fac o familie frumoasă”

„Fiind acolo, eu am vazut lucrruile putin diferit, mi-am dorit ca Zanni sa castige aceasta competitie. Consider ca este complet din orice punct de vedere, un copil care daca are nevoie sa stea acolo pentru visul lui, o sa stea si un an de zile. Pe plan sportiv a demonstrat foarte multe in această competitie, a fost cel mai constant de acolo. Si psihic la fel foarte puternic si social, isi asuma tot ce scotea pe gura, nu incerca sa denigreze imaginea cuiva. Sper sa se intoarca invingator de acolo”, a mai spus sportivul.