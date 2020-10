Gica Popescu nu vrea sa dezvaluie motivul discutiilor dintre el si Anghel Iordanescu

În martie 2014, Gheorghe Popescu a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în ”dosarul transferurilor”, în care mai mulți oameni din fotbal au fost trimiși la închisoare, acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani.

Invitat în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Gică Popescu a fost întrebat ce nu se știe despre arestarea lui de la acel moment, în condițiile în care mai multe persoane au afirmat că el era nevinovat.

Gica Popescu a fost intrebat de multe ori ce s-a intamplat intre el si ”nea Puiu”

”La vremea respectivă au existat câteva voci care au afirmat că ați făcut închisoare nevinovat, printre ei și Gigi Becali care spunea ”Gică Popescu a făcut pușcărie pentru Copos”. Și Pompiliu Popescu, medical echipei naționale” spunea că la condamnarea dv ar fi contribuit indirect și Anghel Iordănescu și că problemele dv ar fi pornit de la un act rătăcit al unui contract de vânzare cumpărare făcut cu Anghel Iordănescu. Că i-ați fi cerut acestuia o copie după act și pe care a promis că v-o aduce, dar nu a mai făcut-o niciodată, iar dv nu ați putut justifica o sumă. Ati făcut și dv câteva declarații: ”Cu Anghel Iordănescu e ceva personal, ceva mai urât nu țin neapărat…”, a citat Denise Rifai din declarațiile vremii privind arestarea lui Gică Popescu.

Gică Popescu, despre relația cu Anghel Iordănescu ”Este o chestiune bărbătească”

”Întotdeauna am fost o persoană care și-a asumat tot ceea ce a făcut, lucrurile mai bune, mai puțin bune. Cred că un bărbat adevărat își asumă și lucrurile pozitive, și lucrurile negative. Nu o să comentez niciodată și nici nu am făcut-o nici atunci la condamnare, decizia instanței. Nu mi-a convenit, am considerat-o nedreaptă însă cu multă demnitate mi-am dus la bun sfârșit această condamnare. Problema cu nea Puiu (n.red Anghel Iordănescu) nu are legătură cu fotbalul, nu are legătură cu respectivul document, este o chestiune mai mult bărbătească între mine și dânsul, pe care niciodată nu am clarificat-o cu domnia sa. Ar trebui în primul rând să o clarificăm împreună ca doi bărbați. Eu am așteptat, fiind convins că dânsul a greșit la un moment dat față de mine și de familia mea, să dorească să discutăm și probabil să-și ceară scuze. Credeam eu! Nu s-a întâmplat lucrul acesta și atâta timp cât nu s-a întâmplat, eu am o relație de respect pentru dânsul, ne întâlnim, ne vedem, vorbim, am avut atâtea momente frumoase împreună, încât nu pot să șterg cu buretele toată istoria pe care am avut-o împreună. Dar acea problemă a noastră rămâne și nu o să vorbesc niciodată de ea atâta timp cât noi, ca doi bărbați, nu am pus-o pe masă și să o discutăm”, a spus Gică Popescu despre relația cu Anghel Iordănescu.