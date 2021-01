Secretul incredibil cu care Alex Stoica a intrat în casa Puterea Dragostei. S-a epilat definitiv! EXISTĂ FOTOGRAFII!

In articol:

Alex Stoica de la Puterea Dragostei a recurs la proceduri de epilare definitivă în vara anului

trecut. Concurentul și-a îndepărtat părul nedorit din zona axilei, apelând la o clinică cu laser

”Epilarea definitivă este și alegerea bărbaților! Nu e nici pe departe doar un trend, iar pentru sportivii de performanță sau cei care își petrec foarte mult timp la sală, înlăturarea părului nedorit din zona axilei nu este deloc ceva neobișnuit. Alex Stoica, fost vice-campion la caiac-canoe și îndrăgit concurent de la Exatlon, a apelat la serviciile noastre de epilare definitivă în această vară”, au mărturisit reprezentanții clinicii în care Alex Stoica și-a făcut procedurile.

Alex Stoica este mulțumit de alegerea făcută

și cel mai probabil, în prezent, a terminat ședințele de epilare cu laser.

"Îmi îndepărtez parul de la axile cu cel mai comod și eficient laser al momentului. Sunt deja la cea de-a patra ședință și nici urmă de păr! Sunt extrem de mulțumit!", a spus Alex Soica, citat de clinica la care s-a epilat.

Cine este Alex Stoica, noul concurent de la Puterea Dragostei

Acesta și-a dedicat viața activităților sportive , încă din copilărie.

”De mic am făcut sport, de la 11 ani. Am făcut 8 ani de atletism, apoi după ce am terminat liceul am făcut un an de box și ulterior mi-am dat seama că era foarte târziu, cel puțin pentru mine, să fac box și mi-am dorit să mai fac un sport, ca să pot să ajung la Jocurile Olimpice, pentru că-mi plăceau foarte mult. Și am făcut caiac al treilea sport, pe care l-am practicat câțiva ani, până în 2016. Apoi m-am lăsat pentru că au fost niște probleme la nivel de federație. Și de atunci am fost personal trainer și am încercat și partea de fitnnes, câștigând câteva premii la concursuri, la clubul unde activăm în Galați.”, a povestit Alex Stoica.