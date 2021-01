Secretul lui Culiță Sterp! ”Nu l-am văzut niciodată așa și îl cunosc de multă vreme”

ian 29, 2021 Autor: Radu C. Munteanu

In articol:

Evident, la un moment dat, după ce a filmat pentru diverse videoclipuri şi şi-a terminat treaba, Culiţă Sterp, Daneyu şi soţia acestuia, cântăreaţa Sorina Ceugea, s-au pus pe petrecut.

”Culiţă a adus, de acasă, cârnați, slănină, tot felul de bunătăți, ne-am pus și am mâncat pe săturate tot felul de bunătăți pregătite de mama Geta. Și când spun că erau bune, trebuie să recunosc că am mâncat tot, am terminat toate propviziile aduse de Culiță (râde, n. red). Și, normal, am stat de vorbă pe îndelete”, ne-a spus, în exclusivitate, Sorina Ceugea.

Culita Sterp si Daniela se iubesc la nebunie si sunt nerabdatori sa devina parinti

Mai mult, recunoaște cântăreața, a fost fericită până peste poate când Culiță Sterp le-a mărturisit că Daniela, partenera lui de viață, este însărcinată . ”Am rămas interzisă când ne-a spus că Daniela este însărcinată. Observasem că o suna și vorbea cu ea foarte des, dar trebuie să recunosc, nu mă așteptam, mai ales că el urma să plece, pentru câteva luni, la Survivor. Dar așa atent nu l-am văzut niciodată, și îl cunosc de multă vreme. E clar, s-a maturizat enorm, își dorește acel copil și o iubește mult pe Daniela. Era atât de atent și protector încât nu îmi venea să cred prin ce transformări a trecut de când a aflat că va deveni tătic”,ne-a spus, în exclusivitate, Sorina Ceugea.

Culita Sterp a filmat alaturi de Danezu ultimele clipuri inainte de Survivor

WOWbiz.ro a anunțat, în exclusivitate, că Faimosul Culiță Sterp va deveni tătic

Chiar înainte de Crăciun, WOWbiz.ro a anunțat, în exclusivitate, că Daniela și Culiță Sterp vor deveni părinți , lucru pe care Faimosul l-a și confirmat în prima ediție a show-ului Survivor România 2021, recunoscând că este emoționat până peste cap la ideea că va deveni tată. Mai mult, invitată la Teo, la Kanal D, Daniela, partenera de viață a lui Culiță Sterp, a precizagt că Faimosul îi va fi totuși alături în momentul în care va naște, copuilul urmând să ajungă pe lume în luna iunie.

Culiță Sterp și Daniela se iubesc de ceva vreme

Culiță Sterp pare să își trăiască marea iubire alături de o domnișoară frumoasă foc și iubită de întreaga lui familie, Daniela. De altfel, pentru Daniela, acum câteva luni, Culiță Sterp a mers în Turcia, chiar de ziua ei de naștere, loc în care i-a făcut o serie de surprize care mai de care mai romantice, plimbând-o cu balonul și ducând-o în cele mai de lux restaurante la care au avut acolo acces. Mai mult decât atât chiar, Faimosul Culiță Sterp i-a și dedicat o melodie romantică, Daniela fiind extrem de încântată de felul în care se comportă artistul cu ea.