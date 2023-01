Secretul siluetei Marinei Voica. Cum se menține artista la 86 de ani: „Așa reușesc să nu cad pe stradă”

In articol:

Marina Voica este una dintre cele mai longevive artiste din România. La cei 86 de ani, vedeta încă are o siluetă de invidiat și este la fel de frumoasă ca în tinerețe. Aceasta a mărturisit care este secretul ce îi menține frumusețea, dar și cum se simte al doi ani după operația la inimă.

Secretul siluetei Marinei Voica

Puțin știu că în tinerețe Marina Voica a fost una dintre gimnastele Rusiei și a câștigat o mulțime de medalii. Sportul a fost printre principalele activități ale artistei în acea perioadă. Chiar și acum, la 86 de ani, vedeta încă mai face sport și a mărturisit că așa se menține, dar și datorită genei moștenite din familia sa. În fiecare zi, cântăreața face 100 de genuflexiuni.

„Așa reușesc să îmi antrenez picioarele, să le am zdravăne, să nu cad pe stradă. De tânără fac sport, am făcut gimnastică sportivă, în Rusia. Secretul este să începi doar cu câteva genuflexiuni, trebuie însă să ții minte cifra. Faci azi 10, iar de mâine încerci cu 15. Apoi, câteva zile, faci doar 15. Dacă faci prea multe deodată nu dă rezultat și faci și febră musculară. De la 15, mergi la 20, și, tot așa, crești treptat. Eu, la 86 de ani, încă mai fac 100 de genuflexiuni pe zi. Am făcut gimnastică, fac exerciții fizice, mănânc puțin. Dar, ca să vă spun sincer, totul e doar o chestie ce ține de genetică. Eu semăn cu mama, care era slabă, o superbitate de femeie. Și tata era slăbuț. Pe ei îi moștenesc”, a declarat artista pentru Impact.

Care este starea de sănătate a Marinei Voica

În urmă cu doi ani, Marina Voica a trecut printr-o etapă destul de grea a vieții sale: a fost nevoită să se opereze la inimă. Acum, solista a dezvăluit că se simte foarte bine, dar merge la medic de fiecare data când are o problemă de sănătate și nu se mai tratează după ureche.

„ Cu inima mă simt bine acum, după operație. Eu însă ascult acum doar de doctori. Nu am încredere în produsele naturiste. Când e vorba de boală, chiar și de o răceală, vă sfătuiesc să fugiți de urgență la medic. Ne dă o pilulă bună și gata”, a completat aceasta.