Viciul care îi dă bătăi de cap Marinei Voica, la 85 de ani! Nu se poate abține de la asta: "Sunt bolnavă"

Marina Voica este plină de viață, la 85 de ani! Chiar dacă nu mai apare atât de des pe micile ecrane, solista este extrem de atentă atunci când vine vorba despre imaginea sa. Iată pe ce cheltuie o mare parte din pensie!

Marina Voica:" Sunt bolnavă de încălțăminte!"

Marina Voica recunoaște că are un viciu de care nu crede că va putea scăpa niciodată. Este vorba despre pasiunea pentru modă, care îi dă uneori bătăi de cap cunoscutei soliste.

Ajunsă la 85 de ani, artista susține că își cheltuie o mare parte din pensie pe îmbrăcăminte, dar mai ales pe încălțăminte: "Cumpăr online, de pe Internet, comand foarte mult, firmele mă știu deja și mai îmi aruncă provocări, reduceri. Și tot cumpăr și iar cumpăr. Mai mult cumpăr încălțăminte. Sunt bolnavă de încălțăminte! Cred că am mult peste 50 de perechi adunate, chiar o să le număr într-o zi. La câte am mi-ar mai trebui încă o casă, pentru toate acestea, încălțăminte, cadouri, rochii.", a povestit Marina Voica, pentru ego.ro.

Ce pensie are Marina Voica?

Marina Voica are zeci de ani petrecuți pe scenă dar, cu toate acestea, nu beneficiază de pensie de la stat. Artista spune, însă, că reușește să trăiască modest de pe urma indemnizației de merit din partea Ministerului Culturii și a pensiei de urmaș, în valoare de 1.900 de lei, pe care a obținut-o după decesul soțului său: "Nu mă plâng nici din punct de vedere material, chiar dacă nu am pensie de la stat. Am fost artist liber profesionist. Mă mulțumesc cu pensia de urmaș (după moartea soțului său). Și, mulțumită Ministerului Culturii, primesc o indemnizație de merit, datorită valorii recunoscute de public a muncii mele și a vechimii în activitatea artistică. Nu am probleme cu partea materială.

Nu am regrete, iar cea mai mare împlinire a vieții mele este că trăiesc, că mă bucur de lumea noastră. Am dus o viață cu bucurii, cu necazuri, ducem o luptă permanent, ne facem că nu observăm ceea ce ar putea să fie rău, suferim dar mergem înainte, că așa merge viața.", a declarat Marina Voica, pentru libertatea.ro.

