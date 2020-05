In articol:

Costel Corduneanu, liderul clanului Corduneanu, ar putea fi eliberat din inchisoare peste doar cateva luni.

Seful Cordunenilor a fost inchis la sfarsitul lunii ianuarie a acestui an, dar ar putea iesi din puscarie in august. Desi a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare, Costel Corduneanu a facut deja o cerere de eliberare conditionata, scriu jurnalistii de la cancan.ro. Chiar daca aceasta a fost respinsa de judecatori, el o va putea reinnoi in august. „se arata in hotararea magistratilor.

Costel Corduneanu, liderul clanului Cordunenilor, eliberat din inchisoare peste trei luni?

Din condamnarea de trei ani pe care o executa acum, seful Cordunenilor a petrecut dupa gratii un an si trei luni de arest preventiv, in 2010, perioada care urmeaza sa se scada din actuala pedeapsa. Surse judiciare au declarat ca interlopul ar putea fi eliberat in august, adica peste doar trei luni, beneficiind si de recursul compensatoriu. Tot ce trebuie sa faca liderul clanului Corduneanu este sa stea departe de belele in penitenciarul unde isi executa pedeapsa, daca vrea sa fie eliberat si sa se intoarca din nou acasa.

Costel Corduneanu este inchis dupa ce a fost gasit vinovat de infractiuni informatice. El platise un hacker care sa ii sparga laptopul fostei sotii, pentru ca voia sa afle daca femeia face sau nu videochat, asa cum banuia el. In acelasi dosar mai fusese acuzat si de trafic de persoane si lipsire de libertate, dar aceste fapte s-au prescris, mai scrie cancan.ro.