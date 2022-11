Selly nu este nepotul lui Bogdan de la Ploiești! Care este adevăratul motiv pentru care manelistul a declarat că sunt rude: "Am continuat și eu gluma, dar acum o să spun, ca să nu existe niciun dubiu"

In articol:

Bogdan de la Ploiești a fost recent invitat în cadrul podcastului moderat de Gojira, unde a făcut dezvăluiri surprinzătoare. Printre altele, manelistul a declarat că este și unchiul lui Selly, iar fanii au rămas mască. Vloggerul a ținut, însă, să lămurească situația și să le dezvăluie celor de acasă că totul a fost doar o strategie de marketing, pentru promovarea unui film în care

apar cei doi.

Selly nu este nepotul lui Bogdan de la Ploiești: "Nu avem niciun grad de rudenie!"

După ce informația că el și Bogdan de la Ploiești sunt rude s-a răspândit cu repeziciune în mediul online, Selly a ținut să lămurească întreaga situație și să scoată la iveală adevărul. Vloggerul a dezvăluit că declarațiile artistului au reprezentat doar o strategie de promovare a filmului "Romina VTM", în care acesta a primit un rol: "Nu e adevărat, dar ar fi fost funny să fie. BDLP are marketingul în sânge, adică Bogdan de la Ploiești e un zeu pe marketing. Și asta, ce a făcut el, cascadoria asta de promovare a filmului "Romina", mi se pare senzațională, eu nu știam de ea. Eu, în calitate de producător, habar n-aveam că face treaba asta. Și când am văzut pe TikTok, mi-a apărut random că omul s-a dus la un podcast și a zis treaba asta, mi s-a părut senzațional. Și am continuat și eu gluma, dar acum o să spun la tine, ca să nu existe niciun dubiu. Nu avem niciun grad de rudenie. Ar fi fost funny să îi zic «unchiu’»", a declarat Selly, pentru cancan.ro.

Selly [Sursa foto: Captură YouTube]

Declarațiile lui Selly vin la scurt timp după ce Bogdan de la Ploiești a dezvăluit, în cadrul unui podcast, că el și volggerul sunt rude. Ba mai mult, pentru a oferi credibilitate, artistul a afirmat că el și tânărul nu și-au vorbit mult timp, înainte de a colabora pe plan profesional: "Selly președinte. Da, e nepotul meu. Nu știai? Asta o spunem în premieră. Eu am stat de mult cu cineva la Craiova și este nepotul meu. E nepotul meu, noi nu am vorbit o perioadă, doar că viața ne-a adus împreună, avem câteva proiecte importante, facem și filme împreună, e un băiat de nota zece. Oricând ai nevoie de unchiul tău, sunt acolo.", a declarat Bogdan de la Ploiești, în podcastul moderat de Gojira.

Selly și Bogdan de la Ploiești, alături de colegii lor, pe platourile de filmare [Sursa foto: Instagram]