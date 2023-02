Sensy avea planuri mari înainte să devină influencer. Cariera pe care și-o dorea blondina nu este pentru oricine: „Aveam impresia că este cea mai mare prestanță”

In articol:

Sensy este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră. Blondina a strâns în jurul ei o comunitate extrem de mare și se bucură de succes în mediul online.

Puțină lume știe însă că, înainte să devină celebră, aceasta pusese ochii pe o meserie dintr-un domeniu extrem de diferit.

Ce meserie ar fi avut acum Sensy, dacă nu ar fi picat admiterea

Cu 8 ani în urmă, drumul vieții a dus-o pe Sensy în cu totul altă direcție față de unde este acum. Vedeta a dat admitere la Academia de Poliție, pentru că își dorea să devină agent în cadrul departamentului de Poliție Rutieră. Din nefericire, norocul nu a fost de partea ei la acea vreme.

Chiar dacă a trecut de proba psihologică, aceasta a fost exclusă din pricina înălțimii sale. Chiar dacă la acel moment a fost supărată, acum Sensy nu regretă deloc că lucrurile au luat o turnură complet diferită pentru ea, pentru că este foarte mulțumită de activitatea pe care o are în prezent.

„Mereu am avut o atracție către uniformă. Nu am în familie, din păcate, mi-ar fi plăcut, am zis să intru eu. Eu am vrut la poliția rutieră, aveam impresia că este cea mai mare prestanță. Am dat cea mai grea probă din punctul lor de vedere, la psihologic, testul psihologic, unde a durat 2 ore și jumătate. Am fost undeva la 370-380 de candidați și am rămas jumătate. Eram pregătită și la sport. Am picat la înălțime. Știam că nu aveam 1.65, iar când am dat eu era minim 1,65, eu știam că am 1.63, dar am zis că nu e o problemă gravă. La 3 luni după ce am picat s-a scos această cerință. Apoi nu am mai dat, nu-mi pare rău și nu mi-aș mai dori acum. Îmi place unde m-a adus destinul acum”, a spus influencerița, la un post de televiziune.

