Sensy, dezvăluiri uluitoare despre relația cu mama sa! Cele două au o conexiune de-a dreptul specială: „A început să simtă contracții. Aceleași simptome ca ale mele”

Sensy se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața ei și numără zilele până când își va strânge în brațe băiețelul mult așteptat. Influencerița are parte și de clipe puțin mai grele, mai ales că în ultimul trimestru de sarcină a luat destul de mult în greutate, iar mâinile și picioarele i s-au inflamat.

Sensy, dezvăluiri despre relația mamă-copil

Recent, aceasta a vorbit pe internet despre relația dintre mamă și copil.

Sensy este una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi din țară, care se bucură de un succes colosal, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Aceasta se pregătește să devină mămică și numără zilele până când își va ține în brațe băiețelul. Aceasta a făcut recent o dezvăluire care i-a surprins pe fanii ei din mediul online. Vedeta a dezvăluit că mama sa a început să aibă aceleași simptome ca și ea, în ultimele zile, astfel că ea crede că este o legătură între mamă și copil și stările se transmit de la una la alta.

„De câteva săptămâni mama a început să simtă contracții, să nu mai doarmă noaptea și să îi amorțească mâinile, fix aceleași simptome ca ale mele. Aseară nu a putut să doarmă, nu își simțea buricele degetelor, fix cum simt eu...”, a scris Sensy pe Instagram.

Postare InstaStory Sensy [Sursa foto: Instagram]

Sensy a vorbit despre problemele din sarcină

Sensy și-a dorit foarte mult să devină mămică, iar visul i s-a împlinit, în sfârșit.

Începând cu luna a șaptea de sarcină, vedeta a început să întâmpine diferite probleme, printre care și dificultatea de a merge, însă a luat totul ca atare și nu a intrat în panică.

„Începând cu luna a șaptea au început toate:)) respir foarte greu, nu dorm, retenție apă, picioare mâine umflate, arsuri, probleme la mers și la ridicarea din pat/scaun. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că până acum o lună am avut cea mai ușoară și frumoasă sarcină, dar mai am puțin și revin la normal. Important este că am luat totul ca atare și nu m-am speriat de nimic din tot ce s-a întâmplat.”, a povestit Sensy pe Instagram.