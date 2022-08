Sensy se întoarce pe băncile școlii! De ce a decis acum să meargă la facultate

In articol:

Recent, Sensy și-a luat prin surprindere fanii, asta după ce a făcut un anunț neașteptat pe rețelele de socializare, acela că se întoarce pe băncile școlii și o să înceapă a doua facultate. Mai precis, blondina vrea să se înscrie la Facultatea de Psihologie, iar asta se întâmplă după 10 ani de la finalizarea primelor studii.

Sensy a fost elevă la un liceu cu profil de turism, urmând facultatea pe același domeniu de studiu. Bineînțeles, după finalizarea cursurilor de licență, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a urmat și un program de masterat, pe management și marketing, iar acum s-a decis să facă și Facultatea de Psihologie.

„Mă înscriu la facultate. Am aici diploma de BAC. Ce credeați că n-am făcut facultate până la vârsta asta? Nu, o să mă înscriu la a doua facultate. Ah, după 10 ani de când am terminat master-ul, revin din nou pe băncile școlii. Liceul l-am făcut în Xenopol pe turism, am continuat cu facultatea tot pe turism, management, marketing, apoi urmat de master tot pe marketing și management și acum mă apuc de psihologie. Ce mi-a venit după atâția ani... Cred că o să fie foarte greu, dar îmi doresc foarte mult asta. Am zis mereu că dacă aș lua de la capăt, aș fi schimbat cu totul. Aș fi făcut medicină. Dar cum medicina durează 6-7 ani, am zis să mă apuc de psihologie.”, a spus Sensy, pe rețelele de socializare.

Sensy este pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru cununia civilă

Mult a fost, puțin a mai rămas, până când Sensy va deveni soție cu acte în regulă. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” este pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru cununia civilă, iar recent, aceasta a oferit o serie de detalii despre fericitul eveniment.

„Pentru mine cea mai importantă este muzica, pentru că vreau să mizăm pe distracție și pe un vibe așa mișto. Cele mai importante sunt muzica și mâncarea, pentru cine mănâncă, adică eu. Pe locul doi ar fi partea estetică, adică rochia, pantofii, accesoriile, detalii, aranjamentele pe masă. Noi vom avea și foarte multe surprize pentru invitați, o să fie un eveniment plin de surprize. Va fi pizza, înghețată, shot-uri, flori, baloane, mai multe”, a declarat Sensy, pentru un post TV.

Sensy dă tot din casă! Vedeta a dezvăluit detalii picante despre nuntă și relația cu iubitul ei: El are toată libertatea de la mine| EXCLUSIV

De asemenea, cât despre invitați, blondina a spus că la cununia civilă vor participa 168 de persoane, iar la petrecerea de după cununia religioasă, care va avea loc în viitor, mirii vor avea 300 de invitați.

„Mirele dansează de rupe, va dansa mai mult decât mine, însă atunci vor fi emoții și nu știm exact ce va ieși! Vom avea 168 de invitați la cununia civilă, iar la nuntă vor fi 300” , a precizat influencerița.