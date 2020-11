Serghei Mizil, despre divorţul lui Pepe "Scandalurile astea se repetă la indigo"

Serghei Mizil, despre divortul lui Pepe

Serghei Mizil, ca şi alţi apropiaţi ai familiei artistului, a fost uimit când a aflat că Pepe şi soţia lui, Raluca, vor divorţa. Dar, mai mult chiar, scandalul izbucnit acum intre Pepe şi Raluca pare de neînţeles.

In articol:

"Mie nu-mi place să vorbesc despre relaţiile altora, dar scandalurile astea se repetă la indigo. Nu înţeleg de ce nu mai poate nimeni să divorţeze liniştit. Nu neapărat că mă refer la cazul lui Pepe, dar tot văd părinţi în divorţ care încearcă să-şi facă rău prin copii, ceea ce mi se pare o super imbecilitate. Adulţii îşi refac viaţa uşor apoi după divorţ, însă copiii suferă că nu pot să-şi vadă ambii părinţi", a spus Serghei Mizil, invitatul lui Cristi Brancu în emisiunea pe care acesta o are pe canalul lui de Youtube.

Pepe si Raluca Pastrama divorteaza

Citeste si: Cine a vândut măşti neconforme? ANPC are lista cu magazine, farmacii şi benzinării - evz.ro

Citeste si: Cine este amantul Ralucăi Pastramă. Cei doi ar fi petrecut de curând o vacanță la munte - bzi.ro

Citeste si: Oana Roman vorbește despre relațiile lui Pepe! Vedeta a spus tot adevărul despre divorțul momentului: "Asta e crucea lui.."

Serghei Mizil a mărturisit că a trăit şi el o experienţă similară, după despărţirea de una dintre fostele neveste.

"Şi eu am păţit o chestie asemănătoare din partea unei neveste. Mi-am luat copiii lângă mine. Atunci când copiii au crescut şi au vrut să se întoarcă împotriva ei, am spus nu, am spus "E maică-ta, s-a terminat!" Nu câştigi nimic decât să bulversezi copilul", a povestit Serghei Mizil.

Citeste si: Pepe, reacție controversată la ieșirea din sala de judecată. Artistul s-a dezlănțuit și nu a mai ținut cont de nimic: „Să vedeți ce pumn în gură i-am dat. Vedeți cât de frumoasă este la față”

Scandalul dintre Pepe si Raluca Patrama este pentru custodia fetitelor?

După ce a anunţat că divorţează de Raluca Pastramă, cea care i-a fost soţie in ultimii 8 ani, Pepe a avut parte de scandal. Asta după ce Raluca l-a reclamat la poliţie că a bătut-o de faţă cu fetiţele lor, şi a cerut ordin de protecţie împotriva acestuia, atât pentru ea cât şi pentru copile. Dacă unii cred că scandalul a plecat de la banii pe care cei doi îi iau de împărţit, sunt alţii care cred că lupta se dă de fapt pentru custodia celor două fetiţe pe care Pepe şi Raluca le au împreună.