Sergio Busquets are parte de o plecare în glorie de la FC Barcelona, după ce echipa a cucerit titlul de campioană a Spaniei: „Sunt foarte fericit să plec în acest mod”

FC Barcelona este noua campioană a Spaniei! Catalanii au cucerit titlul cu patru etape înainte de finalul sezonului, rivala Real Madrid ocupând locul al doilea, la o diferență de 14 puncte.

Sergio Busquets, după ce FC Barcelona a cucerit titlul de campioană a Spaniei

Iată declarația lui Sergio Busquets, căpitanul echipei care a anunțat că se retrage de la Barca în vară!

FC Barcelona a cucerit titlul de campioană a Spaniei pentru a 27-a oară în istorie, duminică seară, 14 mai, după victoria pe terenul concitadinei Espanyol Barcelona, scor 4-2, în etapa a 34-a din La Liga, se arată pe digisport.ro. Astfel, catalanii au câștigat titlul cu patru etape înainte de finalul sezonului, întrucât rivala Real Madrid care ocupă locul al doilea în clasament, se află la o diferență de 14 puncte, imposibil de recuperat.

După ce au fost declarați învingători, jucătorii Barcelonei au sărit în sus de bucurie, iar fanii au scandat inclusiv numele lui Lionel Messi. Sergio Busquets, căpitanul echipei care a afirmat în urmă cu o săptămână că se va retrage în vară de la FC Barcelona, a declarat că este fericit să plece în acest mod, câștigând titlul:

„Am pus bazele unei echipe campioane, pentru că a câștiga titluri este foarte dificil. Eu doream să plec de la club câștigând titluri. Un titlu important cum este La Liga. Este un titlu care încununează regularitatea. Acest titlu este obiectivul fixat de la început. Deci, sunt foarte fericit să plec în acest mod. Am avut parte de multă susținere şi recunoștință aici, am petrecut mulți ani aici, am obținut multe recorduri, deci sunt fericit.” , a declarat Sergio Busquets, citează sursa menționată mai sus.

Căpitanul FC Barcelona și-a anunțat retragerea de la clubul catalan săptămâna trecută

Căpitanul FC Barcelona, Sergio Busquets, a anunțat săptămâna trecută că a decis să părăsească clubul după 15 ani. Spaniolul mai are contract cu echipa catalană până la începutul lunii iulie 2023, însă nu va mai continua pe Camp Nou și în sezonul 2023-2024. Mijlocașul a ținut să mulțumească public clubului pentru tot ce i-a oferit, declarând că s-a simțit onorat să joace în tricoul Barcelonei.

Iată mesajul emoționant transmis de Sergio Busquets despre plecarea de la clubul catalan:

„A venit momentul să anunț că acesta va fi ultimul meu sezon la Barcelona. De când eram mic și mă uitam la meciuri la televizor, visam să joc cu acest tricou pe mine și pe acest stadion.

A fost o onoare, un vis, o mândrie să pot reprezenta acest tricou atâția ani. Totul are un început și un sfârșit și, deși nu a fost o decizie ușoară, cred că a sosit momentul.

Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care au făcut posibil acest lucru: angajații clubului, personalul, kinetoterapeuții, managerii, președintele, antrenorii, analiștii și mai ales colegii mei, cu care am împărtășit totul. Mulțumesc!

De asemenea, vreau să mulțumesc membrilor și fanilor din întreaga lume, care mi-au oferit sprijinul și stima lor în tot acest timp. Și bineînțeles familiei mele, care mi-a fost mereu alături în vremuri bune și rele, sacrificând multe lucruri pentru a mă însoți și a mă vedea fericit.

Vă mulțumesc foarte mult pentru tot și ne vedem curând la ultimele jocuri”, a transmis Sergio Busquets.

Surse: instagram.com, digisport.ro