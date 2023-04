Simona Braboveanu, dezvăluiri incendiare despre Bobicioiu! Cât de serioasă a fost relația lui cu Roxana Țuțu: "El o căuta mereu" | EXCLUSIV

In articol:

În urmă cu ceva timp, Kinga a intrat în cușcă cu Roxana Țuțu. Simina a fost de partea Kingăi, dar a ținut să precizeze că Roxana este una dintre fostele aventuri ale lui Bobicioiu.

Acum, Simona Braboveanu sare în apărarea prietenei ei și spune cum au stat lucrurile de fapt.

Simona Braboveanu spune adevărul despre relația Roxanei Țuțu cu Bobicioiu

Simona ne-a mărturisit că a fost martoră la relația Roxanei cu Bobicioiu și a fost vorba de mai mult decât o aventură. Aceasta susține că interesul mai mare venea din partea lui.

"Aș vrea să fac un mic anunț. Am înțeles că Simina ar fi spus de Roxana Țuțu, că ar fi fost o aventură pentru Bobicioiu. Așa am înțeles de pe internet, nu am întrebat-o pe Simina și nici nu am avut timp să stau să vorbesc cu ea. Roxana Țuțu nu a fost o aventură pentru Bobicioiu. Ei au avut o relație. Bobicioiu a plăcut-o foarte mult și a căutat-o. Noi eram toți în grup și dădeam petreceri seară de seară. Nu a fost doar o aventură, așa cum spune Simina.", a declarat Simona Braboveanu.

Simina a vorbit despre Roxana Țuțu și Bobicioiu

Simina Loica i-a fost alături Kingăi în ziua meciului de MMA, mai ales pentru că faptul că are o repulsie față de Roxana Țuțu. Aceasta a făcut și o dezvăluire neașteptată și anume că adversara Kingăi este o fostă iubită de-ale lui Bobicioiu. Astfel, Simina a pus tunurile pe ea și i-a transmis tot ce i-a venit la gură.

"O felicit pe Kinga că a demonstrat că este domnișoară și a știut să se respecte pe ea, iar Roxana a arătat că este o mahalagioaică. Kinga poate scrie la băieți, dar Roxana direct se duce și...A fost și cu Bobi, nu a fost relație, ci așa o aventură de-a lui Bobi. A mai ieșit și cu Philip. Despre Kinga eu nu am auzit nimic urât.", a precizat Simina Loica, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

Roxana Țuțu a fost afectată după meciul cu Kinga

Roxana Țuțu a dezvăluit că a fost afectată după înfrângerea din cadrul meciului cu Kinga, ulterior intrând în depresie. Acum, susține că și-a revenit și dacă se uită în urmă, ar fi văzut un meci mai dinamic.

"Imediat după ce am ieșit din cușcă, nu pot să zic că a, realizat ce s-a întâmplat acolo, chiar dacă după ce am văzut meciul, am realizat că putem fi mai bună de atât eu, cât și ea și puteam face multe lucruri acolo, dar adrenalina, emoțiile. Probabil nu nea-m dat seama, nu eram conectate. Nu pot să îmi explic, nu am realizat. Nu pot să zic că aveam o dezamăgire, mă simțeam mândră de mine, dar după auzim păreri de peste tot, că puteam mai mult, că așa mai departe și am ajuns să le dau dreptate. Prima zi am fost ok, dar a doua zi după ce am văzut meciul am intrat într-o mică depresie, pentru că mi-am dorit din tot sufletul să câștig, atât eu, cât și ea și toți luptătorii din gală. Nu ne așteptam nicidecum la o pierdere, de asta ne-am și antrenat. Te antrenezi să faci un mic show în doar trei minute. A fost o perioadă, dar cum am intrat în ea, așa am și ieșit.", a declarat Roxana Țuțu.

