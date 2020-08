In articol:

Simona de la Puterea dragostei, dezvăluiri șocante despre Culiță! În urmă cu una an, la finalul primului sezon al show-ului Puterea Dragostei, Simona Braboveanu și Culiță Sterp au format, timp de două săptămâni, un cuplu! El... extrem de fermecător, ea... o puștoaică frumoasă, și plină de energie și virgină, exact așa cum îi dorea mama Geta de noră.

"Îmi place de ea, este deosebită, poate vom avea un viitor împreună", spunea cântărețul în emisiune, lăsând să se înțeleagă că nu este vorba doar despre o simplă aventură, ci ar putea avea cu ea o legătură serioasă!

Simona de la Puterea Dragostei, dezvăluiri șocante despre Culiță! A fost la el, la Hațeg

Și dacă toată lumea se aștepta la o poveste de iubire ca-n filme, ei bine, din păcate, amorul nu a ținut și după competiția amoroasă. Odată ajunși acasă, cei doi au încetat să se mai comporte ca o pereche, ci... mai mult, s-au afișat peste tot în calitate de prieteni, în ciuda faptului că Simona era mai mereu la Hațeg, iar Culiță făcea fel de fel de drumuri la București. Ea și-a văzut de clipurile ei, în care a apărut în calitate de dansatoare, iar el a scos melodii care au urcat rapid în top-urile muzicale.

Culiță a spus de ce nu a putut rămâne cu Simona de la Puterea dragostei! ”Este genul de femeie care vrea să conducă un bărbat”

Simona de la Puterea dragostei, dezvăluiri șocante despre Culiță! Primul care avea să spună motivul a fost chiar cântărețul, care a spus că totul s-a datorat cauza diferențelor de gândire. "Am cunoscut-o pe Simona cât de cât în emisiune și am constatat că este genul de femeie care vrea să conducă un bărbat, iar eu sunt genul de bărbat care nu dorește să fie condus într-o relație. În concluzie, nu îmi place așa, nu ne potrivim. Nu mă regăsesc în tiparul de bărbat dorit de Simona… Am încercat mai mult, dar… Nu am putut rămâne cu ea după ce am ieșit din casă! Mi-a fost imposibil"", a declarat cântărețul într-un live exclusiv la WOWbiz.ro.

Simona de la Puterea dragostei, dezvăluiri șocante despre Culiță! ”Lui îi plăceau fetele, iar eu l-am vrut doar pe el”

Simona de la Puterea dragostei, dezvăluiri șocante despre Culiță! La un an de atunci, și Simona Braboveanu avea să vorbească pe marginea acestui subiect. ”Am fost împreună și mi-a părut rău că nu a mers. Eu, ca să vă spun drept, în casă, doar de Culiță mi-a plăcut. M-am îndrăgostit de el rău de tot! Acesta este adevărul, de ce să vă mint. Însă, nu a fost să fie, lui îi plăceau fetele, iar eu l-am vrut doar pe el”, a comentat și frumoasa tânără la WOWbiz.ro, într-un live exclusiv.