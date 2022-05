Simona Gherghe, anunț neașteptat despre emisiunea pe care o moderează. Telespectatorilor nu le-a venit să creadă: "Lăsăm în spate"

In articol:

Simona Gherghe i-a luat prin surprindere pe telespectatori. Prezentatoarea a anunțat în direct, la TV, că următorul sezon al emisiunii pe care o moderează se va desfășura într-un format neașteptat, complet diferit de cele anterioare.

Citeste si: "Mă, femeie!" Simona Gherghe, scoasă din minți de o concurentă. Replica care a înfuriat-o la culme: "Îți dai seama cât ești de absurdă?"

Simona Gherghe: Lăsăm în spate "Drumul Iubirii"

Simona Gherghe a anunțat că emisiunea pe care o prezintă se pregătește deja pentru sezonul cu numărul șase, căci s-a dat startul înscrierilor. Show-ul matrimonial va continua, însă, într-un alt format.

Vedeta a dezvăluit că producătorii au pregătit o serie de surprize în ceea ce îi privește pe viitorii concurenți, căci au ales ca proiectul să se desfășoare într-o altă țară, ci nu în România, ca până acum: "Din acest moment, dăm drumul castingului pentru al 6-lea sezon. Lăsăm în spate 'Drumul Iubirii' și ne îndreptăm către o 'Iubire ca în filme'. În exclusivitate vă spun că debutul următorului sezon nu va fi în România, așa că profitați de aceste momente și înscrieți-vă la casting!", a declarat Simona Gherghe, în direct,

la TV.

Citeste si: De ce s-au despărțit Cristina Belciu de Cristian Boureanu: „E ceva ce nicio femeie nu ar trebui să accepte”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Simona Gherghe [Sursa foto: Instagram]

Simona Gherghe, despre începuturile carierei în televiziune

Simona Gherghe a rememorat unul dintre cele mai importante momente din viața ei. Într-o postare recentă, pe rețelele de socializare, vedeta le-a împărtășit fanilor o fotografie realizată în urmă cu 20 de ani, atunci când și-a făcut debutul pe sticlă, ca prezentator. În dreptul imaginii, aceasta a scris și câteva rânduri emoționante despre ziua care i-a schimbat radical viața: "9 aprilie 2002. Am ajuns la București, cu trenul de noapte. Aveam 23 de ani, eram cu tata, nu știam orașul, căci ultima vizită aici fusese în decembrie 1989. Nu-mi amintesc dacă aveam emoții, știu că mi-era somn. Am luat un taxi din gară, spre Băneasa. Ne-a plimbat mult, s-a prins că nu suntem de-ai locului, așa că șoferul chiar s-a oferit s-o facă pe ghidul. Am ajuns în redacția știrilor, în mijlocul unui breaking news. Toată lumea era agitată, se vorbea mult, se gesticula, aveam senzația că toți aleargă din montaj în redacție.

Citeste si: ”Ne-am propus treaba asta”. Simona Gherghe, anunț îmbucurător pentru toată familia. Ce a împărtășit prezentatoarea cu fanii

Nu mai știu cine m-a preluat, cert e că am fost așezată pe un scaun, în regie. Practic în inima transmisiunii. Iar eu, la câțiva metri de ei. Cred că nici n-am îndrăznit să respir. Erau funeraliile Reginei Elisabeth (The Queen Mother). După ediția specială, urma proba mea. Fusesem chemată de la Iași, unde eram corespondentul știrilor, iar cei din redacția de la București căutau un prezentator-reporter. Aveam un sacou care stătea pe mine ca pe gard. I-am spune, acum, oversized… cert e că atunci nu era ce trebuia “pe sticlă”.

Simona Gherghe [Sursa foto: Instagram]

Sandra m-a luat de mână și m-a dus în garderoba ei. Așa am ajuns să dau proba în sacoul ei roșu, de care mulți ani am pomenit. Câteva ore mai târziu, în aceeași redacție, de la biroul Sandrei, căutam o chirie, undeva în Nord. De parcă aș fi știut cartierele… Tata mă aștepta vis-a-vis, era pe vremuri o cofetărie. Să fi stat acolo vreo 12 ore. La capătul lor, eram angajată. Ziua aceea avea să-mi schimbe viața. Pe 15 aprilie 2002, am prezentat primul meu jurnal de știri, în direct. Acum fix 20 de ani! Restul e istorie. Istoria a jumătate din viața mea.", a scris Simona Gherghe, pe contul personal de Instagram.