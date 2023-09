Simona Gherghe, dezvăluiri despre relația cu soțul ei! Ce s-a schimbat în căsnicia lor după ce au devenit părinți?: „De obicei aici sunt meciurile cele mai mari”

In articol:

Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV, iar pe lângă cariera profesională de succes pe care o are, aceasta se bucură și de o viață personală așa cum ar trebui să fie toate.

Simona Gherghe, dezvăluiri despre relația cu soțul ei

Blondina a vorbit, recent, despre cum este relația cu soțul ei de când au devenit părinți, dar și care sunt cele mai mari divergențe ale lor.

Simona Gherghe și soțul ei formează un cuplu de mai bine de cinci ani, însă sunt la fel de îndrăgostiți ca la început. Prezentatoarea TV are o familie superbă care a fost completată de cei doi copii ai săi. Recent, în cadrul unui interviu, blondina a vorbit care este relația ei cu partenerul său de când au devenit părinți, dar și care sunt cele mai întâlnite divergențe ale lor. Pe lângă asta, Simona a ținut să sublinieze faptul că ei formează o echipă grozavă, mai ales când vine vorba de creșterea celor mici.

„Da, sunt o mulțime de lucruri care s-au schimbat la noi, dar ce am remarcat eu așa în evoluția nostră ca și cuplu este că am ajuns să facem o echipă foarte bună. Nu că înainte nu am fi făcut, dar am foarte mare încredere în el. De exemplu, acum el e cu copiii acasă, știu că ei sunt pe cele mai bune mâini. Suntem o echipă și funcționăm ca atare, sigur că avem și divergențe mai ales în ceea ce privește educația copiilor. De obicei aici sunt meciurile cele mai mari, dar sunt ei în primul rând care sunt liantul ăsta atât de frumos între noi și ne este foarte bine așa cum ne e în această formulă.”, a declarat Simona Gherghe, pentru Playtech.ro .

Simona Gherghe și-a dus cei doi copii la o școală privată

Simona Gherghe a dezvăluit și faptul că a optat pentru o școală privată pentru cei doi copii ai săi. Un lucru care a contribuit mult la această decizie este faptul că sunt anumite detalii care nu le plac la școlile de stat.

„Pentru sistemul privat și la școală tot în sistemul privat – Ana este în clasa pregătitoare – pentru că sunt foarte multe lucruri care nu ne plac la sistemul de învățământ de stat. Vreau un mediu mai controlat și mai stabil pentru copiii noștri și de fapt pentru asta muncim.”, a mai spus Simona Gherghe, pentru sursa menționată anterior.