Simona Gherghe și-a ieșit din minți în direct! S-a ajuns la jigniri: „Părăsești casa. La revedere”

Simona Gherghe este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Fiecare apariție a ei pe micul ecran a adus-o mai aproape de inimile telespectatorilor, căci de fiecare dată a dat dovadă de profesionalism.

Este una dintre vedetele de televiziune cu o caerieră longevivă, care a impresionat mai tot timpul de la cârma emisiunilor pe care le prezintă.

Este o fire calmă, temperată și atent calculată, însă nu și în ultima ediție a show-ului matrimonial pe care îl prezintă, căci a lăsat diplomația deoparte și a ridicat chiar și tonul vocii. Iată ce a scos-o pur și simplu din sărite pe Simona Gherghe!

Simona Gherghe, dispută serioasă cu doi concurenți! S-a lăsat cu țipete în direct

Un concurent și mama lui au reușit să o scoată din pepeni pe Simona Gherghe. Toți se aflau pe canapea și discutau pe baza imaginilor filmate, iar de aici până la un conflict în toată regula nu a mai fost decât un pas. Tânărul și mama lui au început cu jignirile, iar prezentatoarea TV a fost obligată să ia măsuri urgent.

Pentru că nu a putut să-i calmeze, s-a ridicat în picioare și i-a descalificat din competiție!

„Părăsești casa într-o oră pe acea ușă. Mulțumesc Ionuț, mulțumesc doamna Monica, vă rog să mergeți să vă faceți bagajele” a spus tare și răspicat Simona Gherghe.

Simona Gherghe, dezvăluire suprinzătoare pe rețelele de socializa „ A fost cea mai dificilă perioadă„

Prezentatoarea TV este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram. Astfel, nu e nimic neobișnuit ca aceasta să inițieze sesiuni de întrebări și răspunsuri, căci nu vrea ca internauții să aibă curiozități despre ea. Ei bine, o mămică a profitat de ocazie pentru a primi un sfat de la Simona Gherghe.

„Ana a fost geloasă pe fratele ei? Că eu abia am născut și am băiețelul tare gelos", a întrebat o internaută.

Blondina nu s-a ferit să răspundă, ba chiar a făcut dezvăluiri intime din spatele ușilor închise și și-a deschis inima în fața comunității ei.

„Da, a fost. Și acum au amândoi momente de gelozie. Dar primele luni chiar au fost extrem de grele. Chiar dacă noi am pregătit-o, era încă mică, probabil nu se aștepta să vină un bebeluș care să i-o răpească pe mami. Pur și simplu nu suporta să-l vadă la sânul meu, își acoperea ochii cu mânuțele. iar eu plângeam și mă simțeam vinovată. A fost cea mai dificilă perioadă. Am avut, însă, răbdare. Și cu multă iubire am depășit greul, iar acum se iubesc foarte mult", a fost răspunsul dat de vedeta de televiziune.