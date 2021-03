Simona Hapciuc, criticată dur pentru vestimentația purtată pe traseele de la Survivor România: „Mi-au zis că m-am dus să-mi etalez...”

In articol:

Timp de opt săptămâni, Simona Hapciuc a făcut parte din echipa Faimoșilor pentru care a adus pucte importante. De fiecare dată a impresionat cu performanțele ei fizice și a făcut senzație pe traseele extrem de grele și solicitante de la Survivor România 2021.

A fost dezamgăgită că a trebuit să părăsească competiție, în special pentru că era de părere că din punct de vedere sportiv era una dintre cele mai bune, iar pentru eliminare a dat vina pe strategiile colegilor.

„Sunt foarte fericită deoarece părăsesc competiția cu capul sus. Ultimul traseu pe care l-am avut l-am câștigat de două ori. Ultimul meci pe care copilul meu îl va vedea la televizor, va ști că mama lui este o câștigătoare. Plec acasă mândră de ce a am făcut în această competiție. Consider că am dat totul. Din punct de vedere sportiv nu ar trebuie să plec, dar astea au fost jocurile colegilor. Sunt fericită că plec la puiul meu și sunt convinsă că Dumnezeu are planuri mult mai mărețe pentru mine”, a declarat Simona după aflarea veștii.

Simona Hapciuc are un trup demn de invidat, mai ales că a născut și un copil. Blondina merge des în sala de forță, iar asta se vede pe corpul ei sculptat.

Formele voluptoase i-au făcut pe domni să o ia razna, iar pe doamne să fie geloase. După ce a plecat din Dominicană s-a lovit, însă de criticile internauților. Iată ce i se reproșează din punct de vedere vestimentar!

Simona Hapciuc

Internauții îi critica vestimentația purtată de Simona Hapciuc în competiție: „Tura următoare îmi iau costum de schi”

Blondina a primit o avalanșă de mesaje pe rețelele de socializare în care era blamată pentru vestimentația din cadrul competiției.

Ei bine, în foarte multe ediții, Simona Hapciuc a concurat pe trasee îmbrcată în costum de baie, iar gurile rele au taxat-o imediat, acuzand-o că a venit să-și etaleze...părțile intime. Vedeta le închide gura haterilor și spune că dacă va mai merge vreodată la un alt sezon al Survivor România va concura doar în costum de schi!

Simona Hapciuc

De asemenea, Simona Hapciuc le mulțumește celor care au felicitat-o pentru performanțele sportive de care a dat dovadă pe tot parcurul timpului în care a stat în emisiune.

„Se ia lumea de costumul meu de baie, ei zic ca eram singura in costum de baie. toate fetele aveam costume de baie si multa lume zice ca m am dus sa mi etalez.... si sanii. Eram in costm de baie, tura următoare îmi iau costum de schi. Mi se mai spune ca nu trebuia sa ies din punct de vedere sportiv si apreciaez asta. Va multumesc tuturor ca ati vazut lucrul acesta”, a explicat Simona Hapciuc, pentru Teo Show.

Simona Hapciuc

Simona Hapciuc: „S unt mai incăpățânată și proastă de gură”

Fosta faimoasă știe că are un temperament mai vulcanic, iar din această cauză și-a atras multe antipatii din partea telespectatorilor și a internauților, dar spune că, în schimb, fiul ei este adorat de oameni, iar în curând nu va mai fi cunoscută drept „Simona Hapciuc, fosta concurentă de la Survivor ”, ci ca „Simona, mama lui Dimi”.

„Lumea nu ma prea iubeste pentru ca nu-s eu cu priza la public, sunt mai incapatanata si proasta de gura, dar lumea ma iubeste pt ca sunt mama lui Dimi. O prietena imi zicea: „Tu n-o sa mai fi Simona, o sa fi mama lui Dimi. Pe conturile mele de socializare toata lumea il iubeste”, a mai adăugat vedeta la aceeași emisiune.