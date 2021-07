Simona Hapciuc, mesaj pentru Zanni după ce a câștigat Survivor România: „De la zero...”

Simona Hapciuc, mesaj pentru Zanni 09:45, iul 12, 2021 Autor: Clara Ionescu

Simona Hapciuc nu a participat la Marea Finală de la Survivor România 2021. Zanni a fost desemnat câștigătorul competiției din Republica Dominicană, în urma voturilor venite din partea publicului. Faimosul a fost susținut de foștii concurenți, care s-au întors special pentru a fi alături de el în aceste momente importante.

Din echipa Faimoșilor a lipsit Simona Hapciuc, dar care l-a susținut pe Zanni de acasă.

Faimoasa Simona Hapciuc a postat o fotografie cu marele câștigător Survivor România 2021, în timp ce ține în mână trofeul. Antrenoarea de fitness a avut și câteva cuvinte de spsus despre Zanni, pe care l-a numit un erou. „From zero to hero” (n. red. „De la zero la erou”) a scris Simona Hapciuc în descrierea fotografiei postate la Instastory.

Mesajul postat de Simona Hapciuc pe Instagram

Ce spunea Simona Hapciuc despre scandalurile dintre Zanni și Elena Marin

După eliminarea ei din competiția Survivor România, Simona Hapciuc a mărturisit că Sebastian Chitoșcă și Culiță Sterp sunt motivele pentru care echipa roșie nu se mobiliza.

Mai mult decât atât, în scandalurile dintre Elena Marin și Zanni, blondina era de partea dansatoarei. Între timp, părerea Simonei Hapciuc despre Elena Marin s-a schimbat. După ce a ieșit din competiție și a urmărit emisiunea de acasă, antrenoarea de fitness a mărturisit că a observat că Faimoasa se victimizează prea mult.

„Eu țin foarte mult la Elena. Eu i-am zis că o văd în finală, dar trebuie să renunțe la victimizare. Votul ei n-a fost corect. Eu cred că ar fi trebuit să meargă pe Sebi. Sebi aprinde fitilul și Zanni nu se poate abține.

A greșit foarte mult deoarece Zanni pusese stop acestui război. Nu a fost prima dată. Noi în camp am vorbit să ne adunăm și le spuneam să se împace și apoi ei au pornit iar războiul”, a declarat Simona Hapciuc, la Teo Show.