Simona Hapciuc rupe tăcerea după ce s-a spus că a bătut-o pe Ameri Nasrin. Cum au stat, de fapt, lucrurile: ”A vrut să dea cu palma, am prins-o de mâini și am împins-o”

Simona Hapciuc a făcut declarații importante despre scandalul în care este implicată de câteva zile! Prezentă la Teo Show, fosta asistentă de televiziune a explicat pas cu pas tot ce s-a întâmplat între ea și Ameri Nasrin, cea care i-a fost colegă de breaslă.

Blondina nu a stat pe gânduri și a dezvăluit întregul incident și cum au decursul lucrurile în ziua cu pricina, din punctul ei de vedere. De precizat este faptul că Ameri a fost contactată de jurnaliștii de la Teo Show, însă nu a oferit un răspuns.

”Î ntr-adevăr, o ceartă a fost. Dar nu a fost mai mult decât o ceartă. Nu am să știu niciodată de la ce a plecat, pentru că din prima zi în care eu am început să lucrez în emisiunea respectivă, am încercat cumva să-i intru pe sub piele, pentru că o vedeam că nu mă...da, ea este acolo de la început, de opt ani. Au fost discuții pe această temă și nu avea absolut niciun motiv pentru care să se simtă în primjedie deoarece, de la început a fost foarte clar faptul că eu nu merg acolo să înlocuiesc pe cineva, eu mergeam acolo pentru că ei mai voiau un om în emisie. Chiar dacă eu am plecat, probabil ei vor aduce pe altcineva în locul meu. Nu avea niciun motiv de frică. Pur si simplu a fost o chimie, care între noi doua nu s-a putut lega.

Asta în condiția în care, de la început...ajunsesem cumva la un moment dat, obosită de tensiune și de a trece peste toate răutățile care veneau din partea ei și de a încerca eu să fiu cea bună. Voi știți că imediat îmi sărea țandăra...am stat 4 luni fără să spun nimic. Era foarte răutăcioasă, dacă se întâmpla ceva în emisiune...să spun așa un exemplu: când a spus producătoarei ”păi așa se întâmplă când aduceți nulități în emisiune”. Era vorba despre mine, eu eram adusă nouă.

Noi două nu prea reușeam să vorbim fiindcă, mă evita destul de mult. Chiar și în timpul emisiunilor mă evita la modul de...vorbeam cu ea și se întorcea cu spatele. Primeam mesaje de la oameni...se vedea pe ecran. Eu am fost două săptămâni în probă, conflictul fiind de la început. Se vedea faptul că nu mă vrea acolo. După două săptămâni, eu am spus stop. Atunci, producătoarea cea care m-a și angajat, m-a luat la o discuție și mi-a zis: ”uite, tu nu mai trebuie să pui atât de mult la suflet, tu trebuie să fii puțin mai rece, tu gândește-te că ai un copil mic pe care trebuie să-l crești”, a spus Simona Hapciuc, în cadrul emisiunii Teo Show, de la Kanal D.

Simona Hapciuc, adevărul despre cearta cu Ameri Nasrin

Simona Hapciuc susține că nu a sărit la bătaie și că nici nu a lovit-o pe Ameri Nasrin. Tânăra mămică a mărturisit faptul că cele două s-au certat, nicidecum bătut. Mai precis, Simona a înjurat-o pe Ameri, iar aceasta ar fi vrut să-i dea o palmă. Doar că blondina a prins-o de mâini și a împins-o. De acolo și până la un întreg scandal nu a mai fost mult.

”La mine se adunaseră foarte multe și eu ajunsesem să mă rog de șefii mei să mă dea afară. Conform contractulu inu puteam să-mi dau demisia, că nu aveam bani să le plătesc clauza. Mă rugam de ei să mp dea afară. Pe data de 18 i-am scris producătoarei că nu mai pot. Ajunsesem la terapie din cauza ei, aveam momente când mă duceam acasă și plângeam. În ziua respectivă au avut loc două atacuri. Primul atac a fost- în sfârșit, se curăță emisiunea- a venit ea foarte fericită. Al doilea atac a fost când a întrebat-o pe Olga, fata cealaltă din emisiune: Cu următoarea care vine ne împrietenim sau ne purtăm cum ne-am purtat cu asta? Și prietena ei a răspuns: noi nu ne împrietenim cu nimeni. Au început să râdă.

În baie, asta a fost greșeala mea...faptul că foarte nervoasă am început să o înjur. Nu am înjurat-o pe ea, am zis pe un ton pe care nu-l pot să-l reproduc: Mai am o lună, lasă-mă în P*** mea în pace, nu te mai suport, mi-ai făcut patru luni un calvar...moment în care ea a încercat să-mi dea cu palma, iar eu am prins-o de mâini și am împins-o. În momentul în care am împins-o, atunci ea a început să țipe: săriți, ajutor că mă bate. Nu a existat absolut nicio palmă pe care i-am dat-o”, a dezvăluit Simona Hapciuc, la Teo Show.